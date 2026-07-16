Онищенко заявил, что Эбола никогда не станет причиной новой пандемии

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лихорадка Эбола является очень опасной инфекцией, но она никогда не станет причиной новой пандемии, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Эбола - это опасная инфекция. Хотя против нее можно сделать и сделали уже вакцину. Она передается контактным путем, это очень опасная инфекция, но она не представляет глобальной угрозы. Она никогда не приобретет пандемический потенциал", - сказал Онищенко.