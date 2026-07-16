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Онищенко заявил, что Эбола никогда не станет причиной новой пандемии - РИА Новости, 16.07.2026
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07:47 16.07.2026
Онищенко заявил, что Эбола никогда не станет причиной новой пандемии

Онищенко: Эбола никогда не станет причиной новой пандемии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАкадемик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лихорадка Эбола является очень опасной инфекцией, но она никогда не станет причиной новой пандемии, сообщил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Эбола - это опасная инфекция. Хотя против нее можно сделать и сделали уже вакцину. Она передается контактным путем, это очень опасная инфекция, но она не представляет глобальной угрозы. Она никогда не приобретет пандемический потенциал", - сказал Онищенко.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Онищенко оценил опасность Эболы
17 мая, 13:03
 
Здоровье - ОбществоРеспублика КонгоУгандаГеннадий ОнищенкоВОЗРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
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