Краткий пересказ от РИА ИИ Неймар приобрел яхту за 23 миллиона долларов после завершения карьеры в сборной Бразилии.

Яхта длиной 46 метров стоит на якоре в Ангре-дус-Рейс, штат Рио-де-Жанейро.

Сборная Бразилии проиграла команде Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира, этот матч стал последним для Неймара в составе национальной команды.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар после вылета с чемпионата мира и завершения карьеры в национальной команде приобрел яхту за 23 миллиона долларов, сообщает TyC Sports.

Сборная Бразилии 6 июля в Нью-Йорке со счетом 1:2 проиграла команде Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Этот матч стал для Неймара 15-м на чемпионатах мира - по этому показателю он превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. После завершения игры Неймар не смог сдержать слез и объявил о завершении карьеры в сборной.

По данным источника, судно уже стоит на якоре в Ангре-дус-Рейс, штат Рио-де-Жанейро, одном из любимых мест отдыха 34-летнего футболиста и его семьи. Длина судна составляет 46 метров, а полезная площадь - приблизительно 800 квадратных метров. Внутри расположены шесть кают, различные зоны отдыха и вертолетная площадка на верхней палубе.