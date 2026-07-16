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Неймар купил яхту за 23 млн долларов - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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14:37 16.07.2026 (обновлено: 14:59 16.07.2026)
Неймар купил яхту за 23 млн долларов

Лучший бомбардир сборной Бразилии Неймар купил яхту за 23 млн долларов

© Фото : Пресс-служба CBFНападающий сборной Бразилии Неймар
Нападающий сборной Бразилии Неймар - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Пресс-служба CBF
Нападающий сборной Бразилии Неймар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неймар приобрел яхту за 23 миллиона долларов после завершения карьеры в сборной Бразилии.
  • Яхта длиной 46 метров стоит на якоре в Ангре-дус-Рейс, штат Рио-де-Жанейро.
  • Сборная Бразилии проиграла команде Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира, этот матч стал последним для Неймара в составе национальной команды.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар после вылета с чемпионата мира и завершения карьеры в национальной команде приобрел яхту за 23 миллиона долларов, сообщает TyC Sports.
Сборная Бразилии 6 июля в Нью-Йорке со счетом 1:2 проиграла команде Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Этот матч стал для Неймара 15-м на чемпионатах мира - по этому показателю он превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. После завершения игры Неймар не смог сдержать слез и объявил о завершении карьеры в сборной.
По данным источника, судно уже стоит на якоре в Ангре-дус-Рейс, штат Рио-де-Жанейро, одном из любимых мест отдыха 34-летнего футболиста и его семьи. Длина судна составляет 46 метров, а полезная площадь - приблизительно 800 квадратных метров. Внутри расположены шесть кают, различные зоны отдыха и вертолетная площадка на верхней палубе.
Неймару 34 года, с 80 голами в 130 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Помимо "Сантоса", воспитанником которого он является, нападающий выступал за испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Хиляль".
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