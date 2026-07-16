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В Сибири нашли способ ликвидировать разливы нефти с помощью бактерий - РИА Новости, 16.07.2026
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Наука
 
07:00 16.07.2026
В Сибири нашли способ ликвидировать разливы нефти с помощью бактерий

Ученые СурГУ предложили использовать бактерий для очистки северных почв от нефти

© Фото : @_svetlana__radionova_/InstagramМесто разлива нефтесодержащей жидкости в Коми
Место разлива нефтесодержащей жидкости в Коми - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : @_svetlana__radionova_/Instagram
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ликвидировать разливы нефти с помощью микробов, живущих в почвах, предложили ученые из СурГУ при участии СФУ. Они выявили факторы, которые позволяют повысить эффективность очистки загрязненных почв в северных регионах, где многие традиционные способы борьбы с экологическими последствиями разливов нефти действуют хуже. Результаты представлены в Applied Sciences.
Нефть и продукты ее переработки — яд для целых экосистем, который может уничтожить растения, повлиять на здоровье животных и на десятилетия "выжечь" почву. При этом убрать разлив из пористой почвы, которая способна впитывать ее как губку, особенно сложно, рассказали в Сургутском государственном университете (СурГУ).
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"Одним из способов восстановления загрязненных почв является биоремедиация — использование естественных почвенных микроорганизмов для разложения нефти. Однако большинство исследований рассматривает отдельные факторы, влияющие на эффективность этого процесса. Мы одновременно оценивали влияние температуры, формы азота, уровня загрязнения и дозировки удобрения, чтобы понять, как эти факторы взаимодействуют между собой", — рассказал один из авторов работы, молодой исследователь Научно-образовательного центра Института естественных и технических наук, аспирант СурГУ Артур Дурягин.
Ученые СурГУ совместно с исследователями Сибирского федерального университета (СФУ) выявили наиболее эффективный способ заставить почвенные микробы "съедать" опасные соединения из нефти с помощью азотных удобрений. Они установили, что "активировать" бактерии можно с помощью аммиачной селитры — компонента закисляющих почву удобрений, которые вносятся в почву ранней весной для стимуляции роста цветов и ягод.
© Фото : Пресс-служба СурГУПодготовка к бактериальному посеву.
Подготовка к бактериальному посеву
Подготовка к бактериальному посеву.
© Фото : Пресс-служба СурГУ
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© Фото : Пресс-служба СурГУВзвешивание почвы для химического анализа.
Взвешивание почвы для химического анализа
Взвешивание почвы для химического анализа.
© Фото : Пресс-служба СурГУ
2 из 3
© Фото : Пресс-служба СурГУПроцесс определения количества колониеобразующих единиц в рамках одной чашки Петри
Процесс определения количества колониеобразующих единиц в рамках одной чашки Петри
Процесс определения количества колониеобразующих единиц в рамках одной чашки Петри
© Фото : Пресс-служба СурГУ
3 из 3
Подготовка к бактериальному посеву.
© Фото : Пресс-служба СурГУ
1 из 3
Взвешивание почвы для химического анализа.
© Фото : Пресс-служба СурГУ
2 из 3
Процесс определения количества колониеобразующих единиц в рамках одной чашки Петри
© Фото : Пресс-служба СурГУ
3 из 3
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"Нам нужно, чтобы микроорганизмы в почве "съедали" разлитую нефть. Чтобы процесс "поедания" был активным, микроорганизмам необходимы питательные вещества. Для этого мы их "подкармливаем", стараемся дать то, что ограничивает их рост. В нашем случае — соединения азота. Мы показали, что важно не только "подкормить" микроорганизмы, но и сделать это правильно. На эффективность такой природной очистки влияют температура, степень загрязнения почвы и то, какую форму азота использовать", — пояснил Дурягин.
Исследователи использовали факторный эксперимент: образцы песчаной подзолистой почвы, которая распространена в северных регионах, искусственно загрязняли сырой нефтью. Затем их инкубировали при двух температурных режимах (теплом и холодном) и оценивали изменение содержания нефтепродуктов и численности почвенных микроорганизмов при различных вариантах азотной биостимуляции, рассказали в СурГУ.
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"Наибольшую эффективность азотная биостимуляция показала при исходном уровне загрязнения около 50 г/кг нефти (выше допустимых норм в 50 раз – Прим. ред.). Это говорит о том, что эффективность очистки определяется не только количеством внесенного азота, но и сочетанием температуры, уровня загрязнения и формы азотного удобрения. Именно поэтому при разработке технологий восстановления почв важно учитывать сразу несколько факторов, а не какой-либо один из них", — пояснил проректор по науке и технологиям СурГУ Олег Сутормин.
Следующий этап работы — проверить полученные результаты в условиях, максимально приближенных к реальным, а также искать новые способы ускорить восстановление нефтезагрязненных почв. Одним из направлений исследований является использование специально подобранных нефтеразлагающих бактерий, а также изучение того, как сочетание различных методов биоремедиации позволяет повысить эффективность очистки почв, добавили в СурГУ.
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Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №24-14-20030). Развитие направления продолжается в рамках стратегического технологического проекта СурГУ "Химия нефти" федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети".
 
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