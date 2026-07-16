МВД назвало регионы с наибольшим числом преступлений за полгода

Краткий пересказ от РИА ИИ За шесть месяцев 2026 года больше всего преступлений зафиксировано на Алтае, в Карелии и Сахалинской области.

Общероссийский уровень преступлений за полгода — почти 54 правонарушения на 10 тысяч населения, при этом на Алтае зарегистрировано более чем в 1,5 раза больше преступлений, чем в среднем по России.

Меньше всего преступлений зафиксировано в Калмыкии, Чечне и Дагестане.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Больше всего преступлений зафиксировано за шесть месяцев 2026 года на Алтае, в Карелии и Сахалинской области, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Всего за полгода в России было зарегистрировано более 788 тысяч преступлений. Согласно последним доступным данным, это составляет почти 54 правонарушения в пересчете на 10 тысяч населения страны.

Так, на Алтае за шесть месяцев было зарегистрировано 82,4 преступления на 10 тысяч жителей региона, что более чем в 1,5 раза больше общероссийского уровня. А в Карелии и в Сахалинской области этот показатель составляет 79,3 и 78,8 преступлений на 10 тысяч человек соответственно.

Также в список регионов, в которых за полгода зафиксировали наибольшее число преступлений, вошли Чукотка, Кировская, Архангельская и Томская области.

При этом меньше всего фиксировали в Калмыкии, Чечне и Дагестане. За полгода в Калмыкии на 10 тысяч жителей приходится 4,3 правонарушения, что в 12,4 раза ниже общероссийского уровня. В Чечне и Дагестане этот показатель составляет чуть более 9 и более 22,1 преступлений соответственно.