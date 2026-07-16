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МВД назвало регионы с наибольшим числом преступлений за полгода - РИА Новости, 16.07.2026
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03:19 16.07.2026 (обновлено: 03:20 16.07.2026)
МВД назвало регионы с наибольшим числом преступлений за полгода

МВД: на Алтае и в Карелии зафиксировано больше всего преступлений за полгода

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За шесть месяцев 2026 года больше всего преступлений зафиксировано на Алтае, в Карелии и Сахалинской области.
  • Общероссийский уровень преступлений за полгода — почти 54 правонарушения на 10 тысяч населения, при этом на Алтае зарегистрировано более чем в 1,5 раза больше преступлений, чем в среднем по России.
  • Меньше всего преступлений зафиксировано в Калмыкии, Чечне и Дагестане.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Больше всего преступлений зафиксировано за шесть месяцев 2026 года на Алтае, в Карелии и Сахалинской области, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Всего за полгода в России было зарегистрировано более 788 тысяч преступлений. Согласно последним доступным данным, это составляет почти 54 правонарушения в пересчете на 10 тысяч населения страны.
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Так, на Алтае за шесть месяцев было зарегистрировано 82,4 преступления на 10 тысяч жителей региона, что более чем в 1,5 раза больше общероссийского уровня. А в Карелии и в Сахалинской области этот показатель составляет 79,3 и 78,8 преступлений на 10 тысяч человек соответственно.
Также в список регионов, в которых за полгода зафиксировали наибольшее число преступлений, вошли Чукотка, Кировская, Архангельская и Томская области.
При этом меньше всего фиксировали в Калмыкии, Чечне и Дагестане. За полгода в Калмыкии на 10 тысяч жителей приходится 4,3 правонарушения, что в 12,4 раза ниже общероссийского уровня. В Чечне и Дагестане этот показатель составляет чуть более 9 и более 22,1 преступлений соответственно.
Кроме того, среди регионов, в которых за этот год реже всего совершались преступления, - Ингушетия, Вологодская область, Адыгея, Красноярский край и Кабардино-Балкария.
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