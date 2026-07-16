В Рособрнадзоре рассказали, планируется ли отказ от ЕГЭ по обществознанию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что отказ от ЕГЭ по обществознанию не обсуждается.
- Обществознание является базовым предметом для ряда специальностей, например, юриспруденции и права.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отказ от ЕГЭ по обществознанию не обсуждается, так как сдача данного предмета необходима для поступления на ряд специальностей, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Нет, не обсуждается отказ от сдачи (ЕГЭ по обществознанию - ред.), потому что ряд специальностей, например, юриспруденция, право - там обществознание является одним из таких базовых предметов, который им нужен", - сказал Музаев.
Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться только для 9-11-х классов.