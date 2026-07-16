МОК встал на защиту России. Европейские провокаторы получили жесткий ответ

Международный олимпийский комитет (МОК) явно не намерен идти на поводу у ряда европейских стран, которые выразили жесткое недовольство последними рекомендациями организации по допуску российских спортсменов. Если пару лет назад такие провокации Европы могли сработать, то теперь Эстонии и другим странам придется смириться с реальностью, в которой Россия постепенно возвращается в мировой спорт с флагом и гимном.

Возмущение Эстонии и ее "партнеров"

Еще в конце прошлого года в МОК опубликовали рекомендации по допуску российских юниоров к международным соревнованиям. А буквально недавно, а именно 7 июля 2026 года, был восстановлен статус Олимпийского комитета России (ОКР), а также отменены инициативы по ограничению участия россиян в мировых стартах уже среди всех возрастов. Буквально в течение недели после этого к советам МОК прислушались международные федерации волейбола, гандбола, современного пятиборья, настольного тенниса. И это не говоря о тех, кто снял санкции ранее. Причем во всех случаях речь шла о восстановлении с национальной символикой.

При этом было крайне предсказуемо, что ряд западных стран выразит несогласие с политикой МОК. Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди возмутилась действиями Международного олимпийского комитета. Помимо этого, она без всяких доказательств обвинила Россию в нарушении антидопинговых правил.

« "Я крайне возмущена решением МОК. Правительство (Британии – ред.) неизменно заявляло, что российское государство не должно быть представлено в международном спорте… Мы по-прежнему солидарны с Украиной", - заявила министр, которую цитирует газета Independent.

Вскоре после этого в дело вступила Эстония, а вместе с ней еще восемь европейских стран обратились к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать МОК и спортивные организации, которые допустили россиян. В состав протестантов помимо эстонцев вошли Финляндия, Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния и Дания. Чуть позже в Еврокомиссии поняли, что сотворили чушь. Представитель организации Анна-Кайса Итконен честно признала, что у ЕК попросту нет таких полномочий и возможностей.

В МОК не стали молчать

Но в МОК уже все прочитали и приняли к сведению. В итоге был дан четкий ответ, согласно которому Международный олимпийский комитет не изменит свою позицию по России под давлением девяти стран Евросоюза.

« "МОК должен учитывать сложные реалии и последствия нынешнего геополитического контекста. МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дает надежду миру", - цитирует МОК агентство Рейтер.

Таким образом, в МОК встали на защиту не только российских спортсменов, но и самих себя. Ведь в момент принятия решения по допуску наших атлетов там не могли не понимать, какая реакция последует от представителей определенной группы европейских стран. И явно к этому подготовились, в том числе и юридически. Собственно, министр спорта России и председатель ОКР Михаил Дегтярев в своей колонке для РИА Новости говорил в том числе и об этом.

Он заявил, что “саботаж решения МОК по России оставит Европу без турниров”. И такое уже начинает происходить. Да, пока не самым быстрым образом, но едва ли оно могло случиться одномоментно.

“После ситуации с отказом Индонезии выдать визы участникам чемпионата мира из Израиля МОК рекомендовал федерациям закрепить в своих правилах обязательные гарантии допуска всех атлетов, прошедших спортивный отбор. Это важный международный стандарт, который сегодня должен применяться ко всем без исключения. За противодействие российским спортсменам права на проведение соревнований уже лишились Эстония и Польша. На очереди Латвия, Литва, Германия - их ждут неприятные сюрпризы", - обрисовал перспективы Дегтярев.