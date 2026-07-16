МОК заявил, что не изменит позицию по России из-за требований стран ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МОК заявил, что не изменит свою позицию по России, несмотря на требование девяти стран ЕС перестать финансировать организации, допускающие россиян до соревнований.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не изменит свою позицию по России из-за требования девяти стран ЕС перестать финансировать организации, допускающие россиян до соревнований.
Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов. Позднее Эстония с восемью странами-партнерами обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые допустили россиян.
"МОК должен учитывать сложные реалии и последствия нынешнего геополитического контекста. МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дает надежду миру", - приводит ответ МОК агентство Рейтер.