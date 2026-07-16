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МОК заявил, что не изменит позицию по России из-за требований стран ЕС - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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16:29 16.07.2026 (обновлено: 16:31 16.07.2026)
МОК заявил, что не изменит позицию по России из-за требований стран ЕС

МОК заявил, что не изменит позицию по России из-за требований девяти стран ЕС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМОК
МОК - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МОК заявил, что не изменит свою позицию по России, несмотря на требование девяти стран ЕС перестать финансировать организации, допускающие россиян до соревнований.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не изменит свою позицию по России из-за требования девяти стран ЕС перестать финансировать организации, допускающие россиян до соревнований.
Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов. Позднее Эстония с восемью странами-партнерами обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые допустили россиян.
"МОК должен учитывать сложные реалии и последствия нынешнего геополитического контекста. МОК должен придерживаться своей миссии по сохранению основанной на ценностях и по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая дает надежду миру", - приводит ответ МОК агентство Рейтер.
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