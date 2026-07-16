Тухель прокомментировал поражение в полуфинале ЧМ

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель заявил, что ни о чем не жалеет после поражения команды в полуфинале чемпионата мира против аргентинцев, и отметил, что после забитого мяча сборная стала действовать пассивнее.

"По ходу матча я ни о чем не жалел. Команда отдала все силы, и мы были очень близки к победе. Думаю, мы заслуживали победы со счетом 1:0. Это был один из наших лучших матчей, возможно, лучший с учетом обстоятельств. Команда была на высоте. Мы не смогли довести дело до конца, но я ни о чем не жалею. Мы разочарованы, мы были так близки к победе, но после забитого мяча стали слишком пассивны и позволили сопернику создать много моментов", - приводит слова Тухеля Би-би-си.