Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Аргентины Хавьер Милей будет смотреть финал чемпионата мира по футболу в своей резиденции.
- Милей смотрит матчи в куртке нефтяника и не собирается ее снимать, так как связывает ее ношение с удачей для национальной сборной.
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей будет смотреть финал чемпионата мира по футболу, где сыграет национальная сборная, в своей резиденции в куртке нефтяника на удачу, сообщил сам глава государства.
В финале действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки аргентинцы сыграют 19 июля в Нью-Йорке с действующими победителями Евро испанцами.
"Мы будем продолжать смотреть (матч) в Оливосе (президентская резиденция - ред.), я все матчи смотрел в Оливосе. И даже больше - я смотрю в куртке одной из нефтяных компаний, мне жарко, но однажды я ее снял, и нам забили гол, поэтому я ее больше никогда не сниму", - сказал Милей в интервью Radio Mitre.
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