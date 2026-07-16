Президент Аргентины будет смотреть финал ЧМ в куртке нефтяника на удачу

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей будет смотреть финал чемпионата мира по футболу, где сыграет национальная сборная, в своей резиденции в куртке нефтяника на удачу, сообщил сам глава государства.