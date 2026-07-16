В МИД заявили, что ЕС распределяет военные заказы для нанесения ударов ВСУ

"Евросоюз становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ на выпуск продукции для нанесения террористических ударов по мирному населению и гражданским объектам России, что еще раз свидетельствует о его растущей вовлеченности в конфликт", - подчеркнула Захарова.