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В МИД заявили, что ЕС распределяет военные заказы для нанесения ударов ВСУ - РИА Новости, 16.07.2026
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22:03 16.07.2026 (обновлено: 22:20 16.07.2026)
В МИД заявили, что ЕС распределяет военные заказы для нанесения ударов ВСУ

МИД: ЕС распределяет военные заказы для нанесения террористических ударов ВСУ

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз выделяет Киеву средства на БПЛА.
  • По заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Евросоюз становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ на выпуск продукции для нанесения ударов по мирному населению и гражданским объектам России.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Евросоюз, выделяя Киеву средства на БПЛА, распределяет военные заказы для нанесения террористических ударов ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошедшем саммите Украина - Юго-Восточная Европа объявила о выделении киевскому режиму еще миллиарда евро. Эти средства пойдут на наращивание украинско-европейского производства БПЛА в рамках соглашения сторон.
"Евросоюз становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ на выпуск продукции для нанесения террористических ударов по мирному населению и гражданским объектам России, что еще раз свидетельствует о его растущей вовлеченности в конфликт", - подчеркнула Захарова.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
МИД указал на сбой в "палочной дисциплине" Брюсселя
Вчера, 21:52
 
РоссияКиевУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныЕвросоюзЕврокомиссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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