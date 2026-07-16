Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз выделяет Киеву средства на БПЛА.
- По заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Евросоюз становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ на выпуск продукции для нанесения ударов по мирному населению и гражданским объектам России.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Евросоюз, выделяя Киеву средства на БПЛА, распределяет военные заказы для нанесения террористических ударов ВСУ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ее комментарии на сайте МИД отмечается, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошедшем саммите Украина - Юго-Восточная Европа объявила о выделении киевскому режиму еще миллиарда евро. Эти средства пойдут на наращивание украинско-европейского производства БПЛА в рамках соглашения сторон.
"Евросоюз становится распределителем военных заказов в интересах ВСУ на выпуск продукции для нанесения террористических ударов по мирному населению и гражданским объектам России, что еще раз свидетельствует о его растущей вовлеченности в конфликт", - подчеркнула Захарова.