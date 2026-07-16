МИД: Россия обеспокоена усилением сотрудничества Южной Кореи с НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил послу Южной Кореи Ли Соку Пэ озабоченность по поводу углубления сотрудничества Сеула с НАТО.
- По мнению Москвы, такие действия Южной Кореи угрожают безопасности России.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко высказал послу Южной Кореи Ли Соку Пэ озабоченность углублением сотрудничества Сеула с НАТО, что угрожает безопасности РФ, сообщили в МИД.
По сообщению на сайте МИД, встреча дипломатов состоялась в четверг.
"С российской стороны была высказана серьезная озабоченность усилившимся дрейфом Сеула в сторону НАТО, свидетельством чего являются, в том числе, практические шаги Республики Корея по углублению военного и военно-технического сотрудничества с Североатлантическим альянсом, последствия которого несут угрозу безопасности России", - говорится в сообщении.