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МИД: Россия обеспокоена усилением сотрудничества Южной Кореи с НАТО - РИА Новости, 16.07.2026
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19:20 16.07.2026
МИД: Россия обеспокоена усилением сотрудничества Южной Кореи с НАТО

МИД: Россия озабочена углублением сотрудничества Южной Кореи с НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил послу Южной Кореи Ли Соку Пэ озабоченность по поводу углубления сотрудничества Сеула с НАТО.
  • По мнению Москвы, такие действия Южной Кореи угрожают безопасности России.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко высказал послу Южной Кореи Ли Соку Пэ озабоченность углублением сотрудничества Сеула с НАТО, что угрожает безопасности РФ, сообщили в МИД.
По сообщению на сайте МИД, встреча дипломатов состоялась в четверг.
"С российской стороны была высказана серьезная озабоченность усилившимся дрейфом Сеула в сторону НАТО, свидетельством чего являются, в том числе, практические шаги Республики Корея по углублению военного и военно-технического сотрудничества с Североатлантическим альянсом, последствия которого несут угрозу безопасности России", - говорится в сообщении.
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В миреРоссияСеулЮжная КореяАндрей РуденкоЛи Сок ПэНАТО
 
 
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