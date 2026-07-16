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МИД назвал участие Южной Кореи в перевооружении НАТО недопустимым - РИА Новости, 16.07.2026
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19:04 16.07.2026 (обновлено: 20:05 16.07.2026)
МИД назвал участие Южной Кореи в перевооружении НАТО недопустимым

МИД: соучастие Южной Кореи в перевооружении НАТО недопустимо

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Андрей Руденко заявил послу Южной Кореи Ли Сок Пэ о недопустимости участия страны в перевооружении НАТО.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российский МИД выразил озабоченность усилившимся дрейфом Южной Кореи в сторону НАТО, сообщается на сайте ведомства.
"Было заявлено о недопустимости превращения Республики Кореи в фактическую соучастницу процесса качественного и количественного перевооружения НАТО, открыто провозгласившей подготовку к войне с Россией", — говорится в заявлении по итогам встречи замминистра Андрея Руденко и южнокорейского посла Ли Сок Пэ.
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В МИД отметили, что практические шаги Сеула по углублению военно-технического сотрудничества с Североатлантическим альянсом несут угрозу безопасности России.
На прошлой неделе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил вывести взаимодействие с блоком на новый уровень, создав "Партнерство в оборонной промышленности Корея — НАТО 2.0". По его словам, речь идет о расширении совместных исследований в области передовых технологий по примеру уже действующей программы в сфере боеприпасов и космоса.
По информации издания Politico, Южная Корея уже стала девятым крупнейшим и одним из самых быстрорастущих поставщиков оружия в мире. А среди импортеров вооружений для европейских членов НАТО она занимает второе место после США.
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