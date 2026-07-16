МИД назвал участие Южной Кореи в перевооружении НАТО недопустимым

В МИД отметили, что практические шаги Сеула по углублению военно-технического сотрудничества с Североатлантическим альянсом несут угрозу безопасности России.

На прошлой неделе президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен предложил вывести взаимодействие с блоком на новый уровень, создав "Партнерство в оборонной промышленности Корея — НАТО 2.0". По его словам, речь идет о расширении совместных исследований в области передовых технологий по примеру уже действующей программы в сфере боеприпасов и космоса.