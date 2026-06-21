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СМИ: Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия в мире - РИА Новости, 21.06.2026
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05:18 21.06.2026
СМИ: Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия в мире

Politico: Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия в мире

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южная Корея стала девятым крупнейшим и одним из самых быстрорастущих поставщиков оружия в мире.
  • Южная Корея — второй после США поставщик вооружения для европейских стран-членов НАТО, а совокупный доход четырех крупнейших южнокорейских оборонных компаний может составить около 37 миллиардов долларов.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Южная Корея стала одним из самых быстрорастущих поставщиков оружия в мире, сообщает издание Politico со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
"Южная Корея стала девятым крупнейшим поставщиком оружия в мире... Она является одним из самых быстрорастущих экспортеров вооружения в мире", - говорится в публикации со ссылкой на доклад.
Отмечается, что прогнозируемый совокупный доход четырех крупнейших южнокорейских оборонных компаний - Hanwha Group, Hyundai Rotem, LIG ​​Nex1 и Korea Aerospace Industries - в этом году может составить около 37 миллиардов долларов, практически в четыре раза выше, чем в 2021 году.
Кроме того, Южная Корея также стала вторым крупнейшим после США поставщиком вооружения для европейских стран-членов НАТО.
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