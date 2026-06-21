СМИ: Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия в мире

Краткий пересказ от РИА ИИ Южная Корея стала девятым крупнейшим и одним из самых быстрорастущих поставщиков оружия в мире.

Южная Корея — второй после США поставщик вооружения для европейских стран-членов НАТО, а совокупный доход четырех крупнейших южнокорейских оборонных компаний может составить около 37 миллиардов долларов.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Южная Корея стала одним из самых быстрорастущих поставщиков оружия в мире, сообщает издание Politico со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

"Южная Корея стала девятым крупнейшим поставщиком оружия в мире... Она является одним из самых быстрорастущих экспортеров вооружения в мире", - говорится в публикации со ссылкой на доклад.