Краткий пересказ от РИА ИИ
- Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Лионеля Месси нельзя сравнивать с Диего Марадоной и Альфредо Ди Стефано, так как они выступали в разные эпохи.
- Сборная Аргентины обыграла команду Англии и вышла в финал чемпионата мира.
- Месси отметился двумя голевыми передачами и был признан лучшим игроком матча.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лионеля Месси нельзя сравнивать с Диего Марадоной и Альфредо Ди Стефано, поскольку они выступали в разные эпохи, заявил РИА Новости португальский футбольный агент Паулу Барбоза.
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"Месси действительно один из величайших гениев футбола. Вчера он снова это показал, да и на протяжении всего чемпионата мира демонстрировал, как умеет играть на команду и при этом забивать голы. Удивительно, что в таком возрасте он способен настолько сильно влиять на игру", - сказал Барбоза.
"Это, безусловно, футболист, достигший уровня, который покорялся очень немногим игрокам. Но у каждой эпохи и каждого периода в футболе были свои правила. Нельзя напрямую сравнивать Ди Стефано или Марадону с Месси, хотя все они аргентинцы", - добавил он.
Аргентинец признавался лучшим игроком в пяти из семи матчей турнира. Ранее он получал награду по итогам встреч группового этапа против сборных Алжира (3:0) и Австрии (2:0), матча 1/16 финала с командой Кабо-Верде (3:2) и игры 1/8 финала со сборной Египта (3:2).