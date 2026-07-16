Краткий пересказ от РИА ИИ Португальский футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Лионеля Месси нельзя сравнивать с Диего Марадоной и Альфредо Ди Стефано, так как они выступали в разные эпохи.

Сборная Аргентины обыграла команду Англии и вышла в финал чемпионата мира.

Месси отметился двумя голевыми передачами и был признан лучшим игроком матча.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Лионеля Месси нельзя сравнивать с Диего Марадоной и Альфредо Ди Стефано, поскольку они выступали в разные эпохи, заявил РИА Новости португальский футбольный агент Паулу Барбоза.

В среду сборная Аргентины обыграла команду Англии и вышла в финал чемпионата мира. Месси отметился двумя голевыми передачами и был признан лучшим игроком матча.

"Месси действительно один из величайших гениев футбола. Вчера он снова это показал, да и на протяжении всего чемпионата мира демонстрировал, как умеет играть на команду и при этом забивать голы. Удивительно, что в таком возрасте он способен настолько сильно влиять на игру", - сказал Барбоза.

"Это, безусловно, футболист, достигший уровня, который покорялся очень немногим игрокам. Но у каждой эпохи и каждого периода в футболе были свои правила. Нельзя напрямую сравнивать Ди Стефано или Марадону с Месси, хотя все они аргентинцы", - добавил он.