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Месси признали лучшим игроком полуфинала ЧМ - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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00:36 16.07.2026 (обновлено: 00:54 16.07.2026)
Месси признали лучшим игроком полуфинала ЧМ

Месси признали лучшим игроком полуфинала ЧМ против Англии

© REUTERS / Paul ChildsЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Paul Childs
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком полуфинального матча чемпионата мира против команды Англии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В среду сборная Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Месси сделал две голевые передачи и помог команде одержать волевую победу.
Аргентинец признавался лучшим игроком в пяти из семи матчей турнира. Ранее он получал награду по итогам встреч группового этапа против сборных Алжира (3:0) и Австрии (2:0), матча 1/16 финала с командой Кабо-Верде (3:2) и игры 1/8 финала со сборной Египта (3:2).
В финале чемпионата мира сборная Аргентины 19 июля сыграет с командой Испании.
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