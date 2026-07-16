Месси признали лучшим игроком полуфинала ЧМ

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком полуфинального матча чемпионата мира против команды Англии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Аргентинец признавался лучшим игроком в пяти из семи матчей турнира. Ранее он получал награду по итогам встреч группового этапа против сборных Алжира (3:0) и Австрии (2:0), матча 1/16 финала с командой Кабо-Верде (3:2) и игры 1/8 финала со сборной Египта (3:2).