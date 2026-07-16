Мема добавил, что для Украины не было введено никаких ограничений и она может использовать это оружие без оглядки на международное законодательство, что еще сильнее приближает прямую войну между Европой и Россией.



Еврокомиссия объявила в среду о подписании с Украиной "соглашения о партнерстве в оборонной промышленности" и об использовании до десяти миллиардов евро для закупок и совместного производства, особенно в секторах беспилотников и ракет.



Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая посетила Киев 15 июля, заявила, что такое решение позволит наладить более тесное сотрудничество оборонных предприятий и совместных предприятий Европы и Украины.