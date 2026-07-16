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Решение фон дер Ляйен после визита на Украину поразило Запад - РИА Новости, 16.07.2026
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15:53 16.07.2026 (обновлено: 17:41 16.07.2026)
Решение фон дер Ляйен после визита на Украину поразило Запад

Мема: решение фон дер Ляйен после визита на Украину эскалирует конфликт с РФ

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен дать Киеву еще денег провоцирует эскалацию конфликта, написал член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

"После визита в Киев глава ЕК объявила, что Европа выделит дополнительно десять миллиардов евро на покупку беспилотников и ракет, которые будут использованы против России", — говорится в публикации.
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Мема добавил, что для Украины не было введено никаких ограничений и она может использовать это оружие без оглядки на международное законодательство, что еще сильнее приближает прямую войну между Европой и Россией.

Еврокомиссия объявила в среду о подписании с Украиной "соглашения о партнерстве в оборонной промышленности" и об использовании до десяти миллиардов евро для закупок и совместного производства, особенно в секторах беспилотников и ракет.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая посетила Киев 15 июля, заявила, что такое решение позволит наладить более тесное сотрудничество оборонных предприятий и совместных предприятий Европы и Украины.
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