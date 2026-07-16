Решение фон дер Ляйен после визита на Украину поразило Запад

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен дать Киеву еще денег провоцирует эскалацию конфликта, написал член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"После визита в Киев глава ЕК объявила, что Европа выделит дополнительно десять миллиардов евро на покупку беспилотников и ракет, которые будут использованы против России", — говорится в публикации.
"После визита в Киев глава ЕК объявила, что Европа выделит дополнительно десять миллиардов евро на покупку беспилотников и ракет, которые будут использованы против России", — говорится в публикации.
Мема добавил, что для Украины не было введено никаких ограничений и она может использовать это оружие без оглядки на международное законодательство, что еще сильнее приближает прямую войну между Европой и Россией.
Еврокомиссия объявила в среду о подписании с Украиной "соглашения о партнерстве в оборонной промышленности" и об использовании до десяти миллиардов евро для закупок и совместного производства, особенно в секторах беспилотников и ракет.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая посетила Киев 15 июля, заявила, что такое решение позволит наладить более тесное сотрудничество оборонных предприятий и совместных предприятий Европы и Украины.
Еврокомиссия объявила в среду о подписании с Украиной "соглашения о партнерстве в оборонной промышленности" и об использовании до десяти миллиардов евро для закупок и совместного производства, особенно в секторах беспилотников и ракет.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая посетила Киев 15 июля, заявила, что такое решение позволит наладить более тесное сотрудничество оборонных предприятий и совместных предприятий Европы и Украины.