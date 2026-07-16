Матвиенко рассказала о сотрудничестве России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ Сотрудничество России и Китая охватывает практически все сферы жизни, заявила Валентина Матвиенко.

РФ и КНР совместно развивают образовательные программы, культурные обмены, туристические маршруты, деловые связи и научные проекты.

Проект "Добрые соседи" создан для укрепления российско-китайских связей при поддержке различных медиа и общественных организаций.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая прочно вошло в повседневную жизнь граждан обеих стран, оно охватывает практически все сферы, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня российско-китайское сотрудничество охватывает практически все сферы – политику, экономику, науку, культуру, образование. Но, пожалуй, главное в том, что оно прочно вошло в повседневную жизнь наших граждан", - сказала Матвиенко в ходе просветительского проекта "Добрые соседи", приуроченного к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

По словам председателя Совета Федерации, РФ и КНР совместно развивают совместные образовательные программы, культурные обмены, туристические маршруты, деловые связи, научные проекты, а также открывают новые возможности для молодежи, предпринимателей, ученых, деятелей культуры.

"Когда наши граждане лучше узнают друг друга, когда российские школьники изучают китайский язык, а китайские студенты открывают для себя русскую культуру, дружба становится живой. Она перестает быть абстрактным понятием и превращается в подлинную человеческую связь", - подчеркнула политик.