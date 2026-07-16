Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко дала старт проекту о дружбе России и Китая - РИА Новости, 16.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 16.07.2026

Матвиенко дала старт проекту о дружбе России и Китая

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Валентина Матвиенко
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 16 июля - РИА Новости. Авторами выступили Радио Sputnik, холдинг ON Медиа, Медиакорпорация Китая и телеканал "Известия".
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко запустила российско-китайский просветительский проект "Добрые соседи", приуроченный к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
В своем обращении глава Совета Федерации отметила, что четверть века назад Россия и Китай закрепили стремление развивать отношения на основе взаимного уважения, равноправия и доверия, а сегодня двустороннее сотрудничество стало одним из ключевых факторов устойчивого развития двух государств.
Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что сотрудничество России и Китая давно вышло за рамки исключительно межгосударственных отношений и сегодня непосредственно влияет на жизнь миллионов людей.
"Считаю важным, чтобы наш успешный опыт взаимодействия был доступно, популярно и интересно донесён до широкой мировой аудитории. Именно поэтому мы запускаем проект "Добрые соседи" - о людях, событиях и смыслах, которые наполняют российско-китайскую дружбу", - заявила Матвиенко.
Проект посвящен ключевым направлениям российско-китайского сотрудничества, включая культуру, образование, науку, экономику, энергетику, туризм, спорт и молодежную политику.
Ведущими видеоподкаста также стали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, официальный представитель МИД России Мария Захарова и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
Серия видеолекций реализуется при экспертной поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.
Подкаст выходит в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik, на просветительском портале "Хроники времени", а также в эфире и цифровых ресурсах Медиакорпорации Китая и телеканала "Известия".
Радио Sputnik — информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в Международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает в FM-диапазоне и на цифровых платформах. По данным "Медиалогии", является одной из самых цитируемых радиостанций России.
ON Медиа (ранее — МТС Медиа) — контентный холдинг, объединяющий развлекательные бизнесы группы МТС. В его состав входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, развивающая билетные сервисы Ticketland и Ticketscloud, продюсерский центр ON Шоу и федеральную сеть концертных площадок.
Медиакорпорация Китая – крупнейшая медиакомпания КНР, основанная в 2018 году. В её состав входит Центральное телевидение Китая (CCTV), Народное радио Китая (СNR) и Международное радио Китая (CRI).
"Известия" – мультимедийный информационный центр, который начал свою работу в марте 2017 года. В состав МИЦ "Известия" входит новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал "Известия" (IZ.RU), газета "Известия", газета "Деловой Петербург", новостные службы телеканалов "РЕН ТВ", "Пятый канал", а также телеканал "78".
 
Валентина МатвиенкоТатьяна ГоликоваВалерий ФальковСовет Федерации РФРоссийское историческое обществоРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала