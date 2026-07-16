Матвиенко дала старт проекту о дружбе России и Китая

МОСКВА, 16 июля - РИА Новости. Авторами выступили Радио Sputnik, холдинг ON Медиа, Медиакорпорация Китая и телеканал "Известия".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко запустила российско-китайский просветительский проект "Добрые соседи", приуроченный к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

В своем обращении глава Совета Федерации отметила, что четверть века назад Россия и Китай закрепили стремление развивать отношения на основе взаимного уважения, равноправия и доверия, а сегодня двустороннее сотрудничество стало одним из ключевых факторов устойчивого развития двух государств.

Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что сотрудничество России и Китая давно вышло за рамки исключительно межгосударственных отношений и сегодня непосредственно влияет на жизнь миллионов людей.

"Считаю важным, чтобы наш успешный опыт взаимодействия был доступно, популярно и интересно донесён до широкой мировой аудитории. Именно поэтому мы запускаем проект "Добрые соседи" - о людях, событиях и смыслах, которые наполняют российско-китайскую дружбу", - заявила Матвиенко.

Проект посвящен ключевым направлениям российско-китайского сотрудничества, включая культуру, образование, науку, экономику, энергетику, туризм, спорт и молодежную политику.

Ведущими видеоподкаста также стали заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, официальный представитель МИД России Мария Захарова и первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Серия видеолекций реализуется при экспертной поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.

Подкаст выходит в федеральном радиоэфире и социальных сетях Радио Sputnik, на просветительском портале "Хроники времени", а также в эфире и цифровых ресурсах Медиакорпорации Китая и телеканала "Известия".

Радио Sputnik — информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в Международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает в FM-диапазоне и на цифровых платформах. По данным "Медиалогии", является одной из самых цитируемых радиостанций России.

ON Медиа (ранее — МТС Медиа) — контентный холдинг, объединяющий развлекательные бизнесы группы МТС. В его состав входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, развивающая билетные сервисы Ticketland и Ticketscloud, продюсерский центр ON Шоу и федеральную сеть концертных площадок.

Медиакорпорация Китая – крупнейшая медиакомпания КНР, основанная в 2018 году. В её состав входит Центральное телевидение Китая (CCTV), Народное радио Китая (СNR) и Международное радио Китая (CRI).