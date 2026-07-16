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В Дагестане нашли пропавшего четырехлетнего мальчика - РИА Новости, 16.07.2026
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15:43 16.07.2026
В Дагестане нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

Пропавшего в Дагестане мальчика нашли ночью в лесу после 10-часовых поисков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Мургук пропал четырехлетний мальчик, его искали около 10 часов.
  • Жители села, представители полиции, МЧС и администраций прочесали лес и нашли ребенка на опушке.
  • Мальчик не пострадал и не был напуган.
МАХАЧКАЛА, 16 июл - РИА Новости. Жители Сергокалинского района Дагестана около 10 часов искали пропавшего в селе Мургук четырехлетнего мальчика и нашли его глубокой ночью в лесу, сообщил РИА Новости глава села Абакар Магомедов.
«
"Вчера примерно в 18.00 (мск) мама четырехлетнего Ибрагима отлучилась минут на пять, и вдруг заметила, что мальчика нет. Весь дом обыскала – нет его. Выбежала на улицу, начала расспрашивать у всех, дошла до моего дома, говорит: мой мальчик исчез. Соседи сказали, что он с мальчиками шел наверх в гору, в сторону спортивной площадки. Я туда побежал, все обыскал, не было его там", - рассказал Магомедов.
На поиски ребенка, по словам собеседника агентства, собрались жители Мургука и соседних сел, представители полиции, МЧС, районной и сельских администраций, местных организаций.
«
"Весь лес прочесали, искали с помощью тепловизоров, нашли рабочие где-то в 2.30 ночи на опушке леса. За горой, возле спортивной площадки у нас есть тропинка, он видимо по ней пошел, стемнело, и он там остался, спрятался в лесу", - рассказал глава села.
По его словам, мальчик живет в Махачкале, а в Мургук приехал с мамой к бабушке. Ребенок не пострадал и, как отметил Магомедов, даже не был напуган, а наоборот, смеялся, когда его принесли домой.
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