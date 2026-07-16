В Дагестане нашли пропавшего четырехлетнего мальчика

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"Вчера примерно в 18.00 (мск) мама четырехлетнего Ибрагима отлучилась минут на пять, и вдруг заметила, что мальчика нет. Весь дом обыскала – нет его. Выбежала на улицу, начала расспрашивать у всех, дошла до моего дома, говорит: мой мальчик исчез. Соседи сказали, что он с мальчиками шел наверх в гору, в сторону спортивной площадки. Я туда побежал, все обыскал, не было его там", - рассказал Магомедов.