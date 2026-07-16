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Приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play - РИА Новости, 16.07.2026
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13:19 16.07.2026 (обновлено: 15:22 16.07.2026)
Приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play

Все приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛоготип компании VK
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Все сервисы VK и "Макс" исчезли из Google Play.
  • Они доступны для скачивания в RuStore и других магазинах приложений для Android и продолжают работать в обычном режиме без ограничений.
  • Пользователи продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках.
  • VK рекомендовала россиянам перейти на домен .ru с .com.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "ВКонтакте" и "Макс" исчезли из Google Play, сообщили в VK.
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"Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений", — говорится в релизе компании.
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Из Google Play также пропали "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "VK Знакомства", "Дзен", "Облако Mail", "Маруся", "VK Клипы", "VK Почта", "Одноклассники", "Юла" и Mail.ru. Они доступны для скачивания в RuStore и других магазинах приложений для Android.
Владельцы таких устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в этих сервисах. Их обновления работают в обычном режиме.
VK рекомендовала пользователям перейти на домен .ru с .com. В компании пояснили, что сервис, дизайн и приложения будут прежними.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".
В июне все сервисы VK и "Макс" пропали из App Store.
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