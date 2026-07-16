Приложения VK и "Макс" исчезли из Google Play

Краткий пересказ от РИА ИИ Все сервисы VK и "Макс" исчезли из Google Play.

Они доступны для скачивания в RuStore и других магазинах приложений для Android и продолжают работать в обычном режиме без ограничений.

Пользователи продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках.

VK рекомендовала россиянам перейти на домен .ru с .com.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "ВКонтакте" и "Макс" исчезли из Google Play, сообщили в VK.

« "Установленные сервисы и приложения работают в обычном режиме без ограничений", — говорится в релизе компании.

Из Google Play также пропали "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "VK Знакомства", "Дзен", "Облако Mail", "Маруся", "VK Клипы", "VK Почта", "Одноклассники", "Юла" и Mail.ru. Они доступны для скачивания в RuStore и других магазинах приложений для Android.

Владельцы таких устройств продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях, событиях и звонках в этих сервисах. Их обновления работают в обычном режиме.

VK рекомендовала пользователям перейти на домен .ru с .com. В компании пояснили, что сервис, дизайн и приложения будут прежними.

В понедельник ЕС официально ввел санкции против VK, а также в отношении компании "Коммуникационная платформа", которую в ЕС называют юрлицом платформы "Макс".