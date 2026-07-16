В ЛНР три человека погибли из-за атаки дронов ВСУ

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Три человека погибли и семь ранены в Луганской Народной Республике в результате атак БПЛА ВСУ за сутки, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава региона добавил, что из-за атак БПЛА противника ранен еще один водитель гражданского грузового автомобиля, также пострадали 44-летняя женщина и 50-летний мужчина, 36-летний и 38-летний мужчины и 62-летняя женщина.