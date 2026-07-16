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В ЛНР три человека погибли из-за атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 16.07.2026
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13:16 16.07.2026 (обновлено: 15:14 16.07.2026)
В ЛНР три человека погибли из-за атаки дронов ВСУ

Пасечник: в ЛНР 3 человека погибли и 7 ранены из-за атаки дронов ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Луганской Народной Республике три человека погибли и семь ранены в результате атак БПЛА ВСУ за сутки.
  • Среди пострадавших — водитель гражданского грузового автомобиля, а также 44-летняя женщина, 50-летний мужчина, 36-летний и 38-летний мужчины и 62-летняя женщина.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Три человека погибли и семь ранены в Луганской Народной Республике в результате атак БПЛА ВСУ за сутки, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
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"Вчера вечером на автодороге в районе города Счастье ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ударили по легковому автомобилю. К несчастью, погибли водитель и двое пассажиров. Удалось выжить только одному мужчине, за его жизнь сейчас продолжают бороться врачи", - сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что из-за атак БПЛА противника ранен еще один водитель гражданского грузового автомобиля, также пострадали 44-летняя женщина и 50-летний мужчина, 36-летний и 38-летний мужчины и 62-летняя женщина.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествияЛеонид Пасечник
 
 
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