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Новый премьер Украины Корецкий записал все машины и компании на жену и дочь - РИА Новости, 16.07.2026
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12:35 16.07.2026 (обновлено: 12:54 16.07.2026)
Новый премьер Украины Корецкий записал все машины и компании на жену и дочь

РИА Новости: Корецкий записал все машины и компании на жену и ее дочь

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСергей Корецкий
Сергей Корецкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Сергей Корецкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий записал автомобили и несколько компаний на жену и, предположительно, ее дочь, согласно его ежегодной декларации.
  • Корецкий передал в 2022 году в собственность своей жене компанию "Фортекс енерджи", основным видом деятельности которой указана торговля газом через локальные трубопроводы.
  • Согласно декларации Корецкого за 2025 год, он получил роялти от компаний "Санеко ритейл" и "Санеко трейд" на общую сумму 51,8 тысячи долларов, а текущим собственником этих компаний указана Ульяна Климюк, которую украинские СМИ предполагают дочерью Ирины Корецкой.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Украины, глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий записал все машины и несколько компаний на жену и, предположительно, ее дочь, выяснило РИА Новости, изучив его ежегодную декларацию.
В четверг Рада назначила Корецкого главой кабмина Украины. Украинское издание "Страна.ua" сообщало со ссылкой на источники, что Корецкий является ставленником соратника Владимира Зеленского и фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики Тимура Миндича.
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Согласно опубликованной Корецким за 2025 год декларации, его семья владеет автомобилем Maserati Levante 2021 года выпуска, стоимостью 68,5 тысячи долларов, который записан на жену Корецкого Ирину. Два других автомобиля - Land Rover 2017 года выпуска стоимостью 84,4 тысячи долларов и Mercedes-Benz 2018 года выпуска стоимостью 47,5 тысячи долларов семья, согласно декларации, арендует у компании "Санеко Груп".
Ранее эта компания, по данным украинского аналитического ресурса Opendatabot, с которыми ознакомились РИА Новости, принадлежала самому Корецкому. Текущим собственником компании указана Ульяна Климюк, которая вместе с Корецким и его женой указана в его декларации в качестве совладельца квартиры в Киеве площадью 233,9 квадратных метров.
При этом в декларации Корецкого отсутствуют сведения о наличии дочери. Украинские СМИ предполагают, что Климюк является дочерью Ирины Корецкой. Согласно данным Opendatabot, Климюк является также собственником принадлежавших ранее Корецкому компаний "Санеко ритейл" и "Санеко трейд". Согласно декларации Корецкого за 2025 год, он получил роялти от этих двух компаний на общую сумму 51,8 тысячи долларов.
По информации Opendatabot, которую изучило РИА Новости, Корецкий передал в 2022 году в собственность своей жене компанию "Фортекс енерджи", основным видом деятельности которой указана торговля газом через локальные трубопроводы. Также Корецкий ранее владел компаниями "Велсби трейд плюс", "Идеалист аэросервис", "Санфинити", "Санеко гурме" и "Сипсам компани". Позже они были переоформлены вначале на его жену, а их текущим собственником указана также Ульяна Климюк.
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По данным украинских СМИ, 48-летний Сергей Корецкий окончил Луцкий государственный технический университет по специальностям "Машиностроение" и "Экономика", а также получил образование в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа по направлению "Добыча нефти и газа". Корецкий начал свой профессиональный путь в топливном бизнесе в конце 1990-х годов, с работы в группе "Континиум". По данным украинской версии журнала Forbes, Корецкий в 2013 году возглавил украинскую сеть заправок WOG, в 2018 году уволился и стал развивать собственную сеть кафе под брендом Idealist Coffee. В ноябре 2022 года Корецкий возглавил крупнейшую украинскую нефтеперерабатывающую компанию "Укрнафта" и крупнейшую нефте- и газодобывающую компанию "Укрнафта".
НАБУ 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
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