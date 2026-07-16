Новый премьер Украины Корецкий записал все машины и компании на жену и дочь

Краткий пересказ от РИА ИИ Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий записал автомобили и несколько компаний на жену и, предположительно, ее дочь, согласно его ежегодной декларации.

Корецкий передал в 2022 году в собственность своей жене компанию "Фортекс енерджи", основным видом деятельности которой указана торговля газом через локальные трубопроводы.

Согласно декларации Корецкого за 2025 год, он получил роялти от компаний "Санеко ритейл" и "Санеко трейд" на общую сумму 51,8 тысячи долларов, а текущим собственником этих компаний указана Ульяна Климюк, которую украинские СМИ предполагают дочерью Ирины Корецкой.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Новый премьер-министр Украины, глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий записал все машины и несколько компаний на жену и, предположительно, ее дочь, выяснило РИА Новости, изучив его ежегодную декларацию.

В четверг Рада назначила Корецкого главой кабмина Украины . Украинское издание " Страна.ua " сообщало со ссылкой на источники, что Корецкий является ставленником соратника Владимира Зеленского и фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики Тимура Миндича.

Согласно опубликованной Корецким за 2025 год декларации, его семья владеет автомобилем Maserati Levante 2021 года выпуска, стоимостью 68,5 тысячи долларов, который записан на жену Корецкого Ирину. Два других автомобиля - Land Rover 2017 года выпуска стоимостью 84,4 тысячи долларов и Mercedes-Benz 2018 года выпуска стоимостью 47,5 тысячи долларов семья, согласно декларации, арендует у компании "Санеко Груп".

Ранее эта компания, по данным украинского аналитического ресурса Opendatabot, с которыми ознакомились РИА Новости, принадлежала самому Корецкому. Текущим собственником компании указана Ульяна Климюк, которая вместе с Корецким и его женой указана в его декларации в качестве совладельца квартиры в Киеве площадью 233,9 квадратных метров.

При этом в декларации Корецкого отсутствуют сведения о наличии дочери. Украинские СМИ предполагают, что Климюк является дочерью Ирины Корецкой. Согласно данным Opendatabot, Климюк является также собственником принадлежавших ранее Корецкому компаний "Санеко ритейл" и "Санеко трейд". Согласно декларации Корецкого за 2025 год, он получил роялти от этих двух компаний на общую сумму 51,8 тысячи долларов.

По информации Opendatabot, которую изучило РИА Новости, Корецкий передал в 2022 году в собственность своей жене компанию "Фортекс енерджи", основным видом деятельности которой указана торговля газом через локальные трубопроводы. Также Корецкий ранее владел компаниями "Велсби трейд плюс", "Идеалист аэросервис", "Санфинити", "Санеко гурме" и "Сипсам компани". Позже они были переоформлены вначале на его жену, а их текущим собственником указана также Ульяна Климюк.

По данным украинских СМИ, 48-летний Сергей Корецкий окончил Луцкий государственный технический университет по специальностям "Машиностроение" и "Экономика", а также получил образование в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа по направлению "Добыча нефти и газа". Корецкий начал свой профессиональный путь в топливном бизнесе в конце 1990-х годов, с работы в группе "Континиум". По данным украинской версии журнала Forbes, Корецкий в 2013 году возглавил украинскую сеть заправок WOG, в 2018 году уволился и стал развивать собственную сеть кафе под брендом Idealist Coffee. В ноябре 2022 года Корецкий возглавил крупнейшую украинскую нефтеперерабатывающую компанию "Укрнафта" и крупнейшую нефте- и газодобывающую компанию "Укрнафта".