Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Аргентины одержала победу над англичанами и вышла в финал чемпионата мира.

Аргентинские футболисты во время празднования держали в руках баннер с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что за политическую акцию сборную Аргентины может ожидать крупный штраф от ФИФА.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Максимальное наказание, которое может ожидать сборную Аргентины за политическую акцию в полуфинале чемпионата мира, - это крупный штраф от Международной федерации футбола (ФИФА), заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

В среду сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Во время празднования с болельщиками аргентинские футболисты держали в руках баннер с надписью "Мальвинские острова принадлежат Аргентине". Это не первый случай в истории сборной Аргентины. В 2014 году ФИФА оштрафовала Ассоциацию футбола Аргентины (AFA) на 20 тысяч фунтов стерлингов после того, как ее игроки вывесили баннер с тем же посланием перед товарищеским матчем против команды Словении.

"Я бы не предавал этому значения. Это все-таки внутренняя разборка между Англией и Аргентиной – не наше дело. Думаю, что будет большой финансовый штраф и не более того", - сказал Колосков.

В 1982 году между Аргентиной и Великобританией состоялась война за владение Мальвинскими (Фолклендскими) островами. Конфликт завершился поражением аргентинских войск.