Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболист сборной Норвегии и английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд принял приглашение британского актера Тома Холланда провести совместный ужин.
- Ранее Том Холланд рассказывал, что уже пытался пригласить Эрлинга на ужин после встречи на Гран-при «Формулы-1» в Монако, но тогда футболист не ответил на сообщение.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Футболист сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд принял приглашение британского актера Тома Холланда провести совместный ужин.
Ранее в июле Том Холланд, болеющий за лондонский "Тоттенхэм", в шоу Джимми Фэллона рассказал, что в июне увидел Эрлинга на Гран-при "Формулы-1" в Монако и решил пригласить его на ужин, однако тот не ответил на его сообщение.
"Приглашение на ужин принято. Немного запоздал. Просто назови место!" - написал Холанд в комментариях под постом на странице шоу в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), отметив аккаунт актера.
Холанду 25 лет. На своем дебютном чемпионате мира он сыграл пять матчей и забил семь мячей. Вместе со сборной Норвегии форвард дошел до четвертьфинала, где команда проиграла англичанам (1:2). Норвежцы впервые в своей истории вышли в 1/4 финала мирового первенства.
Бомбардирская статистика Холанда впечатляет, заявил Кейн
11 июля, 12:15