Эрлинг Холанд принял приглашение на ужин от Тома Холланда

"Приглашение на ужин принято. Немного запоздал. Просто назови место!" - написал Холанд в комментариях под постом на странице шоу в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), отметив аккаунт актера.

Холанду 25 лет. На своем дебютном чемпионате мира он сыграл пять матчей и забил семь мячей. Вместе со сборной Норвегии форвард дошел до четвертьфинала, где команда проиграла англичанам (1:2). Норвежцы впервые в своей истории вышли в 1/4 финала мирового первенства.