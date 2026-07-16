"Признак уязвимости". США начали новую кампанию против Ирана

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Два месяца Вашингтон и Тегеран вели переговоры о прекращении огня, чтобы спустя три недели после подписания меморандума Дональд Трамп перечеркнул все усилия. В Иране заявляют о фактическом прекращении работы документа и возобновлении американцами войны. К чему это может привести — в материале РИА Новости.

Обмен ударами

С 8 июля США практически каждый день наносят удары по Ирану . Поводом якобы стали действия в отношении коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. В ночь на среду, 15 июля, атаки ВВС продолжались семь часов, а уже днем Центральное командование американских Вооруженных сил анонсировало новую волну бомбардировок, начавшуюся в 13 часов по Москве.

Как отмечается в заявлении CENTCOM, такими действиями хотят ослабить военные возможности Тегерана в Ормузском проливе. Основная часть ударов приходится по городам на юге страны и на побережье Персидского залива. По словам главы пресс-службы Министерства здравоохранения Ирана Хосейна Керманпура, к 15 июля число пострадавших от американских атак достигло 280, среди них три женщины и шестеро — младше восемнадцати лет. По официальным данным, погибло 17 человек.

© РИА Новости Последствия удара США и Израиля по мосту B1 к западу от Тегерана, Иран © РИА Новости Последствия удара США и Израиля по мосту B1 к западу от Тегерана, Иран

Иран, в свою очередь, отвечает ударами по американским объектам — сразу в нескольких странах Ближнего Востока. В частности, в ночь на среду Тегеран отчитался о поражении баз США в Иордании, Бахрейне и Кувейте.

"В рамках четвертой волны операции "Наср-2" главный центр материально-технического обеспечения армии США в Западной Азии, находящийся в Мина-Абдалле в Кувейте, был сожжен", — сообщили в Корпусе стражей исламской революции.

"Мы будем справедливы"

При этом президент США заявил, что пока не намерен прекращать удары по Ирану.

И добавил, что единственный способ договориться — применить силу.

"Они (удары. — Прим. ред.) продолжатся, пока я не скажу: "Довольно", — подчеркнул он.

Трамп пообещал: если иранская делегация не вернется за стол переговоров, в стране будут уничтожены "все электростанции и мосты".

При этом реалистичность такого сценария довольно сомнительна. Даже после куда более масштабных полуторамесячных бомбардировок, которые США вели в марте — апреле, Ирану, как писали СМИ со ссылкой на данные американской разведки, удалось сохранить около 70 процентов ракетного арсенала. При этом и ударные возможности Вашингтона, и арсеналы ракет для ПВО существенно исчерпались. Эксперты из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) предупреждали, что острой нехватки пока нет, но в случае новой войны Вашингтон рискует столкнуться с большими трудностями. А для восполнения запасов могут потребоваться годы.

© Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ Запуск иранской ракеты © Кадр видео, опубликованного иранскими СМИ Запуск иранской ракеты

Однако это не остановило Белый дом. По всей видимости, причина возобновления боевых действий — стремление США контролировать Ормузский пролив. Во время переговоров, как писали западные СМИ, это была одна из наиболее острых тем.

В понедельник американский лидер заявил, что Штаты станут "хранителем Ормузского пролива" и потому имеют право взимать по 20 процентов стоимости транспортируемых через него грузов. Однако уже на следующий день внес коррективы.

"Ввиду крайне продуктивных переговоров с лидерами на Ближнем Востоке я принял решение заменить плату торговыми и инвестиционными сделками, которые разные государства Персидского залива заключат с Соединенными Штатами", — написал он в Truth Social.

В Иране заявление Трампа высмеяли.

"Президент США абсолютно прав. Кто бы ни обеспечивал безопасность прохода коммерческих судов через Ормузский пролив, он должен получать компенсацию за эти услуги. Иран всегда был и будет хранителем пролива. Но 20 процентов — это, конечно, чересчур. Мы будем справедливы", — написал глава МИД Аббас Аракчи.

Однако сами действия американцев, как заявили в Тегеране, перечеркивают подписанный в июне документ об урегулировании конфликта.

© REUTERS / Stringer Суда в Ормузском проливе © REUTERS / Stringer Суда в Ормузском проливе

"Меморандума на практике у нас более нет. Враг (США. — Прим. ред.) официально вступил с нами в войну, нарушив статьи <...> меморандума, вернув санкции, введя блокаду (в Ормузском проливе. — Прим. ред.) и нарушив договоренности по Ливану", — заявил председатель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи.

Перспективы

Несмотря на то что США выступили инициатором нового раунда противостояния, именно они сейчас в более уязвимом положении, считает политолог-американист Малек Дудаков.

"Ситуация кажется бесперспективной и безвыходной для администрации Трампа. Не от хорошей жизни ему приходится идти на бомбежки Ирана. Иранские власти, как мы видим, вскрывают его слабую позицию, его блеф. И дожимают его в рамках переговоров. И поэтому, в общем-то, берут под контроль Ормузский пролив", — отмечает эксперт.

По его мнению, спектр альтернатив у президента США сводится к двум вариантам: либо смириться, что приведет к потере лица, либо попытаться переиграть ситуацию, чем сейчас и занимается Пентагон, нанося удары по иранскому побережью.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома

"Идти на более существенную эскалацию для Трампа — риск, которого он опасается, — поясняет эксперт. — Причин много: и истощение арсеналов, и непопулярность этой войны в американском обществе, и угроза топливного кризиса, который спровоцирует инфляцию. Если все это произойдет в преддверии выборов, до которых всего три месяца, ситуация с рейтингами у президента и республиканцев станет совсем печальной".

Однако нынешние удары не способны существенно повлиять на иранский ракетный и дроновый потенциал — всю инфраструктуру КСИР и армия республики умело прячут в гористой местности.

"В Тегеране понимают слабость позиции Вашингтона и пытаются дотянуть до выборов, после чего у Трампа образуется очень серьезное внтуриполитическое противостояние с демократами. Оно уже сейчас набирает обороты. А потом ему будет точно не до Ирана. Так что позиция иранского руководства вполне прагматичная и может быть успешно реализована в ближайшее время", — заключает Дудаков.

Новый фронт?

При этом на фоне возобновления обмена ударами между США и Ираном география конфликта рискует расшириться — в понедельник по согласованию с Вашингтоном Саудовская Аравия нанесла удары по столице Йемена Сане. Это произошло перед прибытием самолета с руководителями движения "Ансар Алла" (хуситов), которых в Вашингтоне считают союзниками Ирана. Рейс в итоге приземлился на юго-западе страны.

© REUTERS / Khaled Abdullah Дым после удара по аэропорту Саны © REUTERS / Khaled Abdullah Дым после удара по аэропорту Саны

Хуситы в ответ атаковали военные объекты в Саудовской Аравии. В "Ансар Алла" также заявили, что США подталкивают Эр-Рияд к войне с движением, и пригрозили перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива.

"Баб-эль-Мандеб станет одним целым с Ормузским проливом, а цена на нефть достигнет двухсот долларов", — заявил член политбюро движения Мохаммад аль-Фарах.