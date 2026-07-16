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Россия и КНР создали организацию по сотрудничеству в области ИИ - РИА Новости, 16.07.2026
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15:42 16.07.2026 (обновлено: 16:00 16.07.2026)
Россия и КНР создали организацию по сотрудничеству в области ИИ

РФ, КНР и более 25 стран создали организацию по сотрудничеству в сфере ИИ

© РИА НовостиЦеремония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в Шанхае, КНР
Церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в Шанхае, КНР - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости
Церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в Шанхае, КНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Шанхае состоялась церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.
  • Документ подписали представители России, Китая и еще более 25 стран.
  • Всемирная конференция по искусственному интеллекту и Конференция высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом пройдут в Шанхае с 17 по 20 июля.
ШАНХАЙ, 16 июл - РИА Новости. Церемония подписания соглашения об учреждении Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта состоялась в Шанхае, документ подписали представители России, Китая и еще более 25 стран, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания состоялась в преддверии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2026 года.
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С российской стороны соглашение подписал глава Минцифры Максут Шадаев, с китайской - глава МИД КНР Ван И. Соглашение также подписали Алжир, Белоруссия, Бразилия, Камбоджа, Конго, Куба, Эфиопия, Индонезия, Казахстан, Кения, Киргизия, Лаос, Лесото, Малайзия, Мозамбик, Мьянма, Никарагуа, Оман, Пакистан, Сенегал, Сербия, ЮАР, Таджикистан, Узбекистан, Венесуэла, Замбия, Камерун.
Всемирная конференция по искусственному интеллекту и Конференция высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом пройдут в Шанхае с 17 по 20 июля. Основной темой конференции станет "интеллектуальные партнеры - совместное создание будущего".
Председатель КНР Си Цзиньпин выступит на церемонии открытия конференции с программной речью, в которой изложит изложит политику, позицию, концепцию и предложения Пекина в отношении развития и управления искусственным интеллектом.
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