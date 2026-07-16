Слуцкий прокомментировал убийство главного инженера ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции актом ядерного терроризма.
- Леонид Слуцкий призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осудить Киев за обстрелы Энергодара.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции украинскими боевиками является актом ядерного терроризма, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Убийство главного инженера ЗАЭС вооруженными силами Украины - это акт ядерного терроризма", - написал Слуцкий на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).
Он подчеркнул, что генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси пора осудить Киев за обстрелы Энергодара и создание угрозы "Чернобыля-2".
В среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев.
МАГАТЭ сообщило в среду, что Россия проинформировала его о гибели главного инженера ЗАЭС в результате удара БПЛА вблизи станции.