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Слуцкий прокомментировал убийство главного инженера ЗАЭС - РИА Новости, 16.07.2026
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07:05 16.07.2026
Слуцкий прокомментировал убийство главного инженера ЗАЭС

Слуцкий назвал убийство главного инженера ЗАЭС актом ядерного терроризма

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции актом ядерного терроризма.
  • Леонид Слуцкий призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осудить Киев за обстрелы Энергодара.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции украинскими боевиками является актом ядерного терроризма, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Убийство главного инженера ЗАЭС вооруженными силами Украины - это акт ядерного терроризма", - написал Слуцкий на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).
Он подчеркнул, что генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси пора осудить Киев за обстрелы Энергодара и создание угрозы "Чернобыля-2".
В среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев.
МАГАТЭ сообщило в среду, что Россия проинформировала его о гибели главного инженера ЗАЭС в результате удара БПЛА вблизи станции.
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
На ЗАЭС назвали убийство Яковлева преступлением, не имеющим оправданий
15 июля, 21:36
 
КиевЭнергодарРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Рафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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