Слуцкий прокомментировал убийство главного инженера ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции актом ядерного терроризма.

Леонид Слуцкий призвал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси осудить Киев за обстрелы Энергодара.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Убийство главного инженера Запорожской атомной электростанции украинскими боевиками является актом ядерного терроризма, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси пора осудить Киев за обстрелы Энергодара и создание угрозы "Чернобыля-2".

В среду гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев.