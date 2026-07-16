Мартинес прокомментировал свой победный гол в ворота Англии

"Честно говоря, я даже не знаю, что сказать. Это невероятно. Я мечтал об этом моменте в составе сборной с тех пор, как папа купил мне мои первые бутсы. Для меня это значит больше, чем просто гол и выход в финал. Мои дети здесь со мной, они помогли мне успокоиться. Это незабываемый момент, которым нужно наслаждаться. Сейчас я просто наслаждаюсь жизнью. Энцо тоже забил потрясающий мяч. Я спокоен и уверен, потому что эта команда продолжает показывать, на что она способна", - приводит слова Мартинеса Би-би-си.