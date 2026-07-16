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Мартинес прокомментировал свой победный гол в ворота Англии - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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02:00 16.07.2026
Мартинес прокомментировал свой победный гол в ворота Англии

Мартинес: мечтал о таком моменте с тех пор, как отец купил мне первые бутсы

© Соцсети ФК "Интер"Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Соцсети ФК "Интер"
Лаутаро Мартинес. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лаутаро Мартинес, забивший победный мяч в полуфинале чемпионата мира против команды Англии, заявил, что мечтал о таком моменте с тех пор, как отец купил ему первые бутсы.
В среду сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Вышедший на замену Мартинес отличился в добавленное ко второму тайму время.
"Честно говоря, я даже не знаю, что сказать. Это невероятно. Я мечтал об этом моменте в составе сборной с тех пор, как папа купил мне мои первые бутсы. Для меня это значит больше, чем просто гол и выход в финал. Мои дети здесь со мной, они помогли мне успокоиться. Это незабываемый момент, которым нужно наслаждаться. Сейчас я просто наслаждаюсь жизнью. Энцо тоже забил потрясающий мяч. Я спокоен и уверен, потому что эта команда продолжает показывать, на что она способна", - приводит слова Мартинеса Би-би-си.
В финале сборная Аргентины 19 июля сыграет с командой Испании.
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