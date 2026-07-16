Тренер ЦСКА сравнил себя с Гагариным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Игдисамов заявил, что, несмотря на критику по поводу своей неопытности, до 12 апреля у Юрия Гагарина также не было опыта.
- ЦСКА под руководством 39-летнего Дмитрия Игдисамова, утвержденного главным тренером, сыграет против московского "Динамо" в матче Братского кубка.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Дмитрий Игдисамов в ответ на слова о своей неопытности заявил, что до 12 апреля у космонавта Юрия Гагарина тоже не было опыта.
"Про тех, кто говорит, что у меня мало опыта: у Гагарина до 12 апреля тоже не было опыта, но он сказал "поехали", - заявил Игдисамов на пресс-конференции.
Игдисамов работает в системе "красно-синих" с 2019 года. Ранее специалист возглавлял молодежную команду армейцев, которая под его руководством стала чемпионом Молодежной футбольной лиги (МФЛ) в 2024 году.