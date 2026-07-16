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Футболку Пеле с ЧМ 1958 года продали почти за пять миллионов долларов - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футболку Пеле с ЧМ 1958 года продали почти за пять миллионов долларов

Футболку Пеле с финала ЧМ 1958 года продали за 4,88 миллиона долларов

© AP Photo / AP PhotoПеле (второй слева)
Пеле (второй слева) - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / AP Photo
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игровая футболка Пеле с финала чемпионата мира 1958 года продана за 4,88 миллиона долларов.
  • В этой футболке Пеле, которому было 17 лет и 249 дней, забил два гола в финале и стал самым молодым автором гола в истории финалов чемпионата мира.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Игровая футболка бразильского нападающего Пеле с финала чемпионата мира 1958 года продана за 4,88 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
В этой футболке Пеле сыграл в финале своего первого чемпионата мира. Сборная Бразилии победила хозяев турнира шведов со счетом 5:2, а нападающий оформил дубль. Пеле, которому на момент матча было 17 лет и 249 дней, стал самым молодым автором гола в финале чемпионата мира. Этот рекорд принадлежит ему до сих пор.
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Пеле является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). На клубном уровне Пеле на протяжении 18 лет представлял бразильский "Сантос", еще три года выступал за американский "Нью-Йорк Космос", в котором и завершил карьеру в 1977 году. Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.
Рекордная цена футбольной майки составляет 9,3 миллиона долларов. В 2022 году за эту сумму продали футболку аргентинца Диего Марадоны, в которой он забил два мяча сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, в том числе гол рукой.
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