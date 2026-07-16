Футболку Пеле с ЧМ 1958 года продали почти за пять миллионов долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Игровая футболка Пеле с финала чемпионата мира 1958 года продана за 4,88 миллиона долларов.

В этой футболке Пеле, которому было 17 лет и 249 дней, забил два гола в финале и стал самым молодым автором гола в истории финалов чемпионата мира.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Игровая футболка бразильского нападающего Пеле с финала чемпионата мира 1958 года продана за 4,88 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

В этой футболке Пеле сыграл в финале своего первого чемпионата мира. Сборная Бразилии победила хозяев турнира шведов со счетом 5:2, а нападающий оформил дубль. Пеле, которому на момент матча было 17 лет и 249 дней, стал самым молодым автором гола в финале чемпионата мира. Этот рекорд принадлежит ему до сих пор.

Пеле является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). На клубном уровне Пеле на протяжении 18 лет представлял бразильский "Сантос", еще три года выступал за американский "Нью-Йорк Космос", в котором и завершил карьеру в 1977 году. Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.