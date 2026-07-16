"Фиорентина" арендовала подозреваемого в интимной переписке с подростком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Фиорентина» арендовала у «Борнмута» испанского защитника Алекса Хименеса.
- Алекс Хименес находится под следствием по обвинению в отправке непристойных сообщений 15-летней школьнице.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Фиорентина" арендовала у английского "Борнмута" испанского защитника Алекса Хименеса, сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.
Срок действия соглашения, предусматривающего право выкупа, не раскрывается.
В мае "Борнмут" временно исключил Хименеса из состава. По данным Daily Mail, 21-летний футболист находится под следствием по обвинению в отправке непристойных сообщений 15-летней школьнице. Издание отмечало, что оснований полагать, что они встречались лично, нет.
Хименес является воспитанником мадридского "Реала". В минувшем сезоне он провел за "Борнмут" 32 матча во всех турнирах и забил один мяч. Также по ходу карьеры защитник выступал за "Милан", в составе которого стал обладателем Суперкубка Италии в 2025 году.