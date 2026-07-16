Колосков рассказал, чего не хватило Англии для победы над Аргентиной на ЧМ

"Во втором тайме было полное доминирование футболистов Аргентины. Они показали феноменальную физическую готовность, боевой дух, спортивную злость беспредельную. И уже не хулиганили, а играли в футбол - и играли блестяще. Ну и, конечно, Месси. У англичан не было Месси, а их лидеры Кейн и Беллингем сыграли не так ярко, как Месси. Он два отдал, так еще отдал, когда игрок попал в штангу. Три составляющих: характер, феноменальная физическая готовность и Месси", - сказал Колосков.