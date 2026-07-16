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Колосков рассказал, чего не хватило Англии для победы над Аргентиной на ЧМ - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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15:56 16.07.2026
Колосков рассказал, чего не хватило Англии для победы над Аргентиной на ЧМ

Колосков: сборной Англии не хватило своего Месси для победы над Аргентиной на ЧМ

© REUTERS / Paul ChildsЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© REUTERS / Paul Childs
Лионель Месси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины одержала победу над сборной Англии в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:1.
  • Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с командой Испании.
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что сборной Англии не хватило своего Лионеля Месси для победы над Аргентиной.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболистам сборной Англии для победы над командой Аргентины в полуфинальном матче чемпионата мира не хватило своего Лионеля Месси, заявил РИА Новости почетный президент президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В среду сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами со счетом 2:1, забив дважды за семь минут в концовке, и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. В финале сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Матч пройдет 19 июля в Нью-Джерси. Англичане в матче за третье место 18 июля сыграют в Майами с французами.
"Во втором тайме было полное доминирование футболистов Аргентины. Они показали феноменальную физическую готовность, боевой дух, спортивную злость беспредельную. И уже не хулиганили, а играли в футбол - и играли блестяще. Ну и, конечно, Месси. У англичан не было Месси, а их лидеры Кейн и Беллингем сыграли не так ярко, как Месси. Он два отдал, так еще отдал, когда игрок попал в штангу. Три составляющих: характер, феноменальная физическая готовность и Месси", - сказал Колосков.
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