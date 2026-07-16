Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Аргентины одержала победу над сборной Англии в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:1.
- Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с командой Испании.
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что сборной Англии не хватило своего Лионеля Месси для победы над Аргентиной.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболистам сборной Англии для победы над командой Аргентины в полуфинальном матче чемпионата мира не хватило своего Лионеля Месси, заявил РИА Новости почетный президент президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
В среду сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами со счетом 2:1, забив дважды за семь минут в концовке, и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. В финале сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Матч пройдет 19 июля в Нью-Джерси. Англичане в матче за третье место 18 июля сыграют в Майами с французами.
"Во втором тайме было полное доминирование футболистов Аргентины. Они показали феноменальную физическую готовность, боевой дух, спортивную злость беспредельную. И уже не хулиганили, а играли в футбол - и играли блестяще. Ну и, конечно, Месси. У англичан не было Месси, а их лидеры Кейн и Беллингем сыграли не так ярко, как Месси. Он два отдал, так еще отдал, когда игрок попал в штангу. Три составляющих: характер, феноменальная физическая готовность и Месси", - сказал Колосков.