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ЦСКА обвинил Фабрицио Романо во лжи - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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15:27 16.07.2026 (обновлено: 15:29 16.07.2026)
ЦСКА обвинил Фабрицио Романо во лжи

ЦСКА призвал Романо прекратить распространять слухи о трансферной политике клуба

© Соцсети ПФК ЦСКАВЭБ-Арена
ВЭБ-Арена - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Соцсети ПФК ЦСКА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб ЦСКА обратился к итальянскому журналисту Фабрицио Романо с призывом не распространять ложную информацию о трансферной политике клуба.
  • ЦСКА заявил, что не предлагал аргентинскому вингеру из «Бока Хуниорс» Эсекиэлю Себальосу зарплату в размере 5 миллионов евро в год и что переговоры с «Бокой» завершились в феврале без заключения сделки.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА обратился к итальянскому журналисту Фабрицио Романо в соцсети Х и призвал не распространять ложную информацию о трансферной политике армейцев.
Итальянский инсайдер на своей странице опубликовал новость о том, что ЦСКА предложил аргентинскому вингеру "Бока Хуниорс" Эсекиэлю Себальосу зарплату в размере 5 миллионов евро в год, но получил отказ.
"Фабрицио, прекрати распространять чушь. Ты уважаемый журналист. ПФК ЦСКА никогда не предлагал ни одному игроку 5 млн евро в год чистыми. Переговоры с "Бокой" завершились в феврале: никакой сделки, никакого личного предложения. Мы не ищем вингеров в это окно. Перестань использовать наше имя, чтобы продвигать сделки или завышать требования", - говорится в сообщении ЦСКА в аккаунте в Х, который был неактивен с 2024 года.
Ранее главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что хотел бы усилить нападение и оборону клуба в летнее трансферное окно.
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