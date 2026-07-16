ЦСКА обвинил Фабрицио Романо во лжи

"Фабрицио, прекрати распространять чушь. Ты уважаемый журналист. ПФК ЦСКА никогда не предлагал ни одному игроку 5 млн евро в год чистыми. Переговоры с "Бокой" завершились в феврале: никакой сделки, никакого личного предложения. Мы не ищем вингеров в это окно. Перестань использовать наше имя, чтобы продвигать сделки или завышать требования", - говорится в сообщении ЦСКА в аккаунте в Х, который был неактивен с 2024 года.