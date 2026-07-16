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Мехди Заре перешел из "Ахмата" в "Персеполис" - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
14:51 16.07.2026
Мехди Заре перешел из "Ахмата" в "Персеполис"

Защитник Мехди Заре перешел из "Ахмата" в "Персеполис"

© Фото : соцсети Мехди ЗареМехди Заре
Мехди Заре - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : соцсети Мехди Заре
Мехди Заре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранский футбольный клуб «Персеполис» объявил о переходе защитника Мехди Заре из грозненского клуба «Ахмат».
  • Контракт Мехди Заре с «Персеполисом» рассчитан на четыре года.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Иранский футбольный клуб "Персеполис" на своем сайте объявил о переходе в команду защитника Мехди Заре из грозненского "Ахмата" .
Контракт 23-летнего иранца рассчитан на четыре года.
Заре перешел в "Ахмат" из иранской команды "Гол Гохар Сирджан" в июле 2025 года, подписав четырехлетний контракт. В минувшем сезоне иранский защитник провел 14 матчей за "Ахмат" в различных турнирах, не отметившись результативными действиями.
Грозненский клуб занял девятое место в завершившемся чемпионате России, набрав 37 очков.
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