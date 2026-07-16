Мехди Заре перешел из "Ахмата" в "Персеполис"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранский футбольный клуб «Персеполис» объявил о переходе защитника Мехди Заре из грозненского клуба «Ахмат».
- Контракт Мехди Заре с «Персеполисом» рассчитан на четыре года.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Иранский футбольный клуб "Персеполис" на своем сайте объявил о переходе в команду защитника Мехди Заре из грозненского "Ахмата" .
Контракт 23-летнего иранца рассчитан на четыре года.
Заре перешел в "Ахмат" из иранской команды "Гол Гохар Сирджан" в июле 2025 года, подписав четырехлетний контракт. В минувшем сезоне иранский защитник провел 14 матчей за "Ахмат" в различных турнирах, не отметившись результативными действиями.
Грозненский клуб занял девятое место в завершившемся чемпионате России, набрав 37 очков.