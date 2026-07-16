Колосков признался, что сборная Аргентины напомнила ему "Балтику"

"Я получил колоссальное удовольствие, еще раз убедился, что такие игры - украшение футбола и являются его визитной карточкой. Футбол есть и всегда будет спортом номер один. Такой накал, такая борьба, такое мастерство, столько болельщиков, плюс полмира еще перед телевизорами сидят и смотрят. Ощущение у меня было, чтобы эта игра никогда не заканчивалась. Смотреть было наслаждение. Психологически трюки аргентинцев, которые начали нещадно бить английских футболистов, как уличная шпана. Пытаясь навязать свою силовую доминанту. Англичане молодцы, что выдержали, не поддались на провокации и когда надо — отвечали, правда, не так нагло, как аргентинцы. Мне это напомнило игру нашей калининградской "Балтики", - сказал Колосков.