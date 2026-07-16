Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил игру футболистов сборной Аргентины в полуфинале чемпионата мира против команды Англии с поведением игроков калининградской "Балтики" в матчах РПЛ.
- Сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира.
- В первом тайме аргентинцы агрессивно играли против англичан, было зафиксировано 19 фолов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что грубая игра футболистов сборной Аргентины в полуфинальном матче чемпионата мира против команды Англии напомнила ему поведение игроков калининградской "Балтики" в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
В среду сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами со счетом 2:1, забив дважды за семь минут в концовке, и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. В первом тайме аргентинцы агрессивно играли против англичан, и было зафиксировано 19 фолов. Статистически в чемпионате России "Балтика" фолит чаще других команд.
"Я получил колоссальное удовольствие, еще раз убедился, что такие игры - украшение футбола и являются его визитной карточкой. Футбол есть и всегда будет спортом номер один. Такой накал, такая борьба, такое мастерство, столько болельщиков, плюс полмира еще перед телевизорами сидят и смотрят. Ощущение у меня было, чтобы эта игра никогда не заканчивалась. Смотреть было наслаждение. Психологически трюки аргентинцев, которые начали нещадно бить английских футболистов, как уличная шпана. Пытаясь навязать свою силовую доминанту. Англичане молодцы, что выдержали, не поддались на провокации и когда надо — отвечали, правда, не так нагло, как аргентинцы. Мне это напомнило игру нашей калининградской "Балтики", - сказал Колосков.
"Потом игра выровнялась, англичане в какой-то степени перехватили инициативу и в атаке были более подготовленными и разумными, а как результат - забитый гол. Надо отдать должное англичанам", - добавил собеседник агентства.