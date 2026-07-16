Месси назвал выход аргентинцев в финал ЧМ неслучайным

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"Мы снова в финале чемпионата мира после победы на этом турнире. Мы были лучшими последние четыре года - нравится это кому-то или нет, что бы кто ни говорил. Сегодня мы снова в числе двух лучших команд в мире, и это показывает, что все, чего мы добились, не было случайностью и никто нам ничего не дарил. Выйти в финал на двух чемпионатах мира подряд - это достижение, которого добиваются немногие", - цитирует Месси TyC Sports.