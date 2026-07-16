Месси назвал выход аргентинцев в финал ЧМ неслучайным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами в полуфинале чемпионата мира со счетом 2:1 и вышла в финал.
- Лионель Месси сделал две голевые передачи и был признан лучшим игроком матча.
- Он заявил, что выход арегнтинцев в финал не был случайным или незаслуженным.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что выход команды в финал чемпионата мира не является случайным или незаслуженным.
В среду в полуфинале сборная Аргентины одержала волевую победу над англичанами со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Победный мяч в добавленное ко второму тайму время забил вышедший на замену Лаутаро Мартинес. Месси сделал две голевые передачи и был признан лучшим игроком матча.
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"Мы снова в финале чемпионата мира после победы на этом турнире. Мы были лучшими последние четыре года - нравится это кому-то или нет, что бы кто ни говорил. Сегодня мы снова в числе двух лучших команд в мире, и это показывает, что все, чего мы добились, не было случайностью и никто нам ничего не дарил. Выйти в финал на двух чемпионатах мира подряд - это достижение, которого добиваются немногие", - цитирует Месси TyC Sports.
"Я принял решение сыграть на этом турнире в прошлом году, постоянно обсуждая его с тренером. Я сделал все возможное, чтобы приехать в наилучшей форме, готовился и тренировался целый год. Я знал, что отдам все силы, чтобы быть в наилучшей форме и получить от этого удовольствие", - добавил он.
В финале сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке.