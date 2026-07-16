Восемь российских фигуристов получили нейтральный статус от ISU

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Восемь российских фигуристов получили нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте организации.

Нейтральный статус получили Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров, а также выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров, которые не работали друг с другом.