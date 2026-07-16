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Восемь российских фигуристов получили нейтральный статус от ISU - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Фигурное катание
 
11:48 16.07.2026 (обновлено: 11:52 16.07.2026)
Восемь российских фигуристов получили нейтральный статус от ISU

Восемь российских фигуристов получили нейтральный статус для турниров ISU

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРоссийская фигуристка Аделия Петросян
Российская фигуристка Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Российская фигуристка Аделия Петросян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемь российских фигуристов получили нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
  • Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Восемь российских фигуристов получили нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте организации.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. ISU 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
Нейтральный статус получили Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров, а также выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров, которые не работали друг с другом.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
МОК ответил на допуск российских фигуристов в нейтральном статусе
1 июля, 16:12
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянМаргарита БазылюкАлиса ДвоеглазоваМеждународный союз конькобежцев (ISU)Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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