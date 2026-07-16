Восемь российских фигуристов получили нейтральный статус от ISU

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемь российских фигуристов получили нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
- Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Восемь российских фигуристов получили нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте организации.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. ISU 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
Нейтральный статус получили Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров, а также выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров, которые не работали друг с другом.