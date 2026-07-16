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Российские шахматисты Горячкина и Мурзин стали номинантами премии FIDE - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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14:11 16.07.2026 (обновлено: 14:59 16.07.2026)
Российские шахматисты Горячкина и Мурзин стали номинантами премии FIDE

Горячкина и Мурзин стали номинантами первой премии FIDE за достижения в шахматах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАлександра Горячкина
Александра Горячкина - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александра Горячкина и Володар Мурзин вошли в число номинантов первой премии FIDE Excellence Awards.
  • Премия будет присуждаться за успехи в предыдущем двухлетнем цикле.
  • Первая церемония вручения состоится в сентябре в Самарканде.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Александра Горячкина и Володар Мурзин вошли в число номинантов первой премии FIDE Excellence Awards, которая отмечает выдающиеся достижения, проекты и инициативы в мировом шахматном сообществе, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Учрежденная в 2026 году, премия будет присуждаться за успехи в предыдущем двухлетнем цикле - после каждой Всемирной шахматной олимпиады. Первая церемония вручения состоится в сентябре 2026 года в Самарканде (Узбекистан) в рамках 46-й олимпиады.
Горячкина вошла в число десяти номинантов на премию "Лучшая шахматистка", Мурзин упомянут в категории "Прорыв года".
Награды будут вручаться в шести основных и пяти дополнительных категориях. В основные награды вошли премии "Лучший шахматист", "Лучшая шахматистка", "Лучший турнир Round-Robin", "Лучший турнир Open", "Лучшая федерация", "Лучшая шахматная инициатива". Дополнительные категории: "Лучшая команда", "Прорыв года", "Возвращение года", "Игрок года с ограниченными возможностями", "Лучший творец (создатель контента)". В каждой из одиннадцати категорий было представлено десять номинантов, отобранных жюри премии.
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ШахматыСпортСамаркандУзбекистанАлександра ГорячкинаМеждународная федерация шахмат (FIDE)
 
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