Российские шахматисты Горячкина и Мурзин стали номинантами премии FIDE

Горячкина вошла в число десяти номинантов на премию "Лучшая шахматистка", Мурзин упомянут в категории "Прорыв года".

Награды будут вручаться в шести основных и пяти дополнительных категориях. В основные награды вошли премии "Лучший шахматист", "Лучшая шахматистка", "Лучший турнир Round-Robin", "Лучший турнир Open", "Лучшая федерация", "Лучшая шахматная инициатива". Дополнительные категории: "Лучшая команда", "Прорыв года", "Возвращение года", "Игрок года с ограниченными возможностями", "Лучший творец (создатель контента)". В каждой из одиннадцати категорий было представлено десять номинантов, отобранных жюри премии.