Российские шахматисты Горячкина и Мурзин стали номинантами премии FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александра Горячкина и Володар Мурзин вошли в число номинантов первой премии FIDE Excellence Awards.
- Премия будет присуждаться за успехи в предыдущем двухлетнем цикле.
- Первая церемония вручения состоится в сентябре в Самарканде.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Александра Горячкина и Володар Мурзин вошли в число номинантов первой премии FIDE Excellence Awards, которая отмечает выдающиеся достижения, проекты и инициативы в мировом шахматном сообществе, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).
Учрежденная в 2026 году, премия будет присуждаться за успехи в предыдущем двухлетнем цикле - после каждой Всемирной шахматной олимпиады. Первая церемония вручения состоится в сентябре 2026 года в Самарканде (Узбекистан) в рамках 46-й олимпиады.
Горячкина вошла в число десяти номинантов на премию "Лучшая шахматистка", Мурзин упомянут в категории "Прорыв года".
Награды будут вручаться в шести основных и пяти дополнительных категориях. В основные награды вошли премии "Лучший шахматист", "Лучшая шахматистка", "Лучший турнир Round-Robin", "Лучший турнир Open", "Лучшая федерация", "Лучшая шахматная инициатива". Дополнительные категории: "Лучшая команда", "Прорыв года", "Возвращение года", "Игрок года с ограниченными возможностями", "Лучший творец (создатель контента)". В каждой из одиннадцати категорий было представлено десять номинантов, отобранных жюри премии.