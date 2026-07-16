Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон считает, что сублимированный (лиофилизированный) кофе — лучший среди растворимых вариантов.
- По мнению Алехандро Хилона, при выборе растворимого кофе лучше отдавать предпочтение арабике, если есть такая возможность.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Сублимированный (лиофилизированный) кофе - лучший среди растворимых вариантов этого напитка, поделился мнением с РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"Главное при выборе растворимого кофе - обратить внимание на метод производства кофе. Самый полезный для здоровья тот, что приготовлен методом сублимации", - посоветовал собеседник агентства.
Также он сказал, что на упаковке растворимого кофе не всегда указывается сорт, но по возможности следует брать арабику, вкус которой мягче робусты.
Колумбия - один из мировых лидеров по производству и экспорту кофе, в первую очередь в страны Северной Америки, Европы и Японии. В 2024 году в Россию оттуда было поставлено больше 800 тонн зеленого кофе.
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17 апреля, 01:22