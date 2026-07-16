Эксперт рассказал, как выбрать качественный растворимый кофе

"Главное при выборе растворимого кофе - обратить внимание на метод производства кофе. Самый полезный для здоровья тот, что приготовлен методом сублимации", - посоветовал собеседник агентства.

Также он сказал, что на упаковке растворимого кофе не всегда указывается сорт, но по возможности следует брать арабику, вкус которой мягче робусты.