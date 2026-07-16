Стали известны имена капитанов "Динамо" в новом сезоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Фомин и Константин Тюкавин будут капитанами московского футбольного клуба «Динамо» в предстоящем сезоне.
- В субботу «Динамо» сыграет против московского ЦСКА в матче Братского кубка.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник Даниил Фомин и нападающий Константин Тюкавин будут капитанами московского футбольного клуба "Динамо" в предстоящем сезоне, сообщил журналистам главный тренер "бело-голубых" Сандро Шварц.
В субботу "Динамо" дома сыграет против московского ЦСКА в матче Братского кубка. Шварц был назначен на пост главного тренера "Динамо" в конце мая. Немец до этого возглавлял "бело-голубых" с 2020 по 2022 год.
"Капитанами будут Даниил Фомин, Константин Тюкавин. Все голкиперы должны быть готовы, чтобы стать первым вратарем. В данном случае Андрей Лунев, и он будет играть против "Крыльев Советов". Должно быть прозрачное понимание, кто может называться первым номером. Курбан (Расулов) молодой, амбициозный, с большим потенциалом. Лунев и (Андрей) Кудравец тоже проявили себя хорошо", - заявил журналистам Шварц.
В первом туре чемпионата России сезона-2026/27 "Динамо" 25 июля примет самарские "Крылья Советов".
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