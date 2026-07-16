Дегтярев назвал шансы России в суде против World Athletics хорошими

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о хороших судебных перспективах по иску Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к World Athletics.

ВФЛА подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как World Athletics заявила, что пока не намерена следовать новым рекомендациям МОК об отмене ограничений для российских спортсменов.

Дегтярев отметил, что даже в тех федерациях, где еще недавно существовало жесткое неприятие возвращения России, позиция постепенно меняется.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил в колонке для РИА Новости, что существуют хорошие судебные перспективы по иску Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к World Athletics.

Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Судебные перспективы есть по иску к Международному союзу биатлонистов. Решение по нему уже на подходе и скоро будет объявлено. Также есть хорошие шансы по делу World Athletics, но тут тяжба только началась", - сказал Дегтярев.