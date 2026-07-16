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Дегтярев назвал шансы России в суде против World Athletics хорошими - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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10:16 16.07.2026
Дегтярев назвал шансы России в суде против World Athletics хорошими

Дегтярев назвал шансы российской стороны в суде против World Athletics хорошими

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о хороших судебных перспективах по иску Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к World Athletics.
  • ВФЛА подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) после того, как World Athletics заявила, что пока не намерена следовать новым рекомендациям МОК об отмене ограничений для российских спортсменов.
  • Дегтярев отметил, что даже в тех федерациях, где еще недавно существовало жесткое неприятие возвращения России, позиция постепенно меняется.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил в колонке для РИА Новости, что существуют хорошие судебные перспективы по иску Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к World Athletics.
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем в пресс-службе ВФЛА сообщили РИА Новости, что организация подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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"Судебные перспективы есть по иску к Международному союзу биатлонистов. Решение по нему уже на подходе и скоро будет объявлено. Также есть хорошие шансы по делу World Athletics, но тут тяжба только началась", - сказал Дегтярев.
"Показательно, что даже в тех федерациях, где еще недавно существовало жесткое неприятие возвращения России, позиция постепенно меняется. Например, президент Международной федерации хоккея с мячом швед Хенрик Нильссон ушел в отставку из-за несогласия с большинством членов исполкома федерации по поводу допуска российских команд. Нильссон публично выступил против, тогда как остальное руководство выступает за. Это наглядно показывает изменение общего настроя в мировом спорте", - отметил министр.
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СпортМихаил ДегтяревРоссияВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)
 
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