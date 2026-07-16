В ЦСКА отреагировали на интерес к Данилову

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что другие клубы интересовались Кириллом Даниловым.

Сейчас же, по его словам, тема ухода футболиста из команды закрыта.

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил журналистам, что другие клубы интересовались футболистом команды Кириллом Даниловым, но на данный момент тема его ухода закрыта.

В субботу ЦСКА на выезде сыграет против московского " Динамо " в матче Братского кубка. 1 июня Игдисамов был утвержден в должности главного тренера армейцев.

"По Кириллу Данилову интерес предметный был, но, думаю, эта тема закрыта. Это футболист команды ЦСКА. Думаю, он должен закрепиться здесь, в сборной, а потом думать о Европе. Потенциал высокий, но его надо реализовать", - заявил Игдисамов.