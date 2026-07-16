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В ЦСКА отреагировали на интерес к Данилову - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
15:05 16.07.2026 (обновлено: 15:14 16.07.2026)
В ЦСКА отреагировали на интерес к Данилову

Тренер ЦСКА Игдисамов: к Данилову был предметный интерес, но тема закрыта

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКирилл Данилов
Кирилл Данилов - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что другие клубы интересовались Кириллом Даниловым.
  • Сейчас же, по его словам, тема ухода футболиста из команды закрыта.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил журналистам, что другие клубы интересовались футболистом команды Кириллом Даниловым, но на данный момент тема его ухода закрыта.
В субботу ЦСКА на выезде сыграет против московского "Динамо" в матче Братского кубка. 1 июня Игдисамов был утвержден в должности главного тренера армейцев.
"По Кириллу Данилову интерес предметный был, но, думаю, эта тема закрыта. Это футболист команды ЦСКА. Думаю, он должен закрепиться здесь, в сборной, а потом думать о Европе. Потенциал высокий, но его надо реализовать", - заявил Игдисамов.
Данилову 18 лет. Он является воспитанником ЦСКА и выступает за основную команду с января 2026 года. В июне защитник дебютировал в составе сборной России по футболу.
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