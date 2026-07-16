В Дагестане столкнулись пассажирский поезд и КамАЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пассажирский поезд Дербент — Москва и КамАЗ столкнулись в дагестанском селе Бабаюрт.
- В ДТП пострадал водитель грузовика.
МАХАЧКАЛА, 16 июл — РИА Новости. В Дагестане пассажирский состав столкнулся с зерновозом, сообщило Главное управление МЧС России по республике.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что <...> произошло ДТП на железнодорожном переезде пассажирского поезда <...> с грузовым автомобилем КамАЗ", — говорится в релизе.
Инцидент случился в селе Бабаюрт одноименного района, водитель большегруза получил ушиб грудной клетки. Автомобиль выехал на переезд перед локомотивом. Схода состава, следовавшего из Дербента в Москву, не произошло, он отправился дальше по маршруту.
Махачкалинский следственный отдел на транспорте и Южная транспортная прокуратура проводят процессуальную проверку по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса.