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В Дагестане столкнулись пассажирский поезд и КамАЗ - РИА Новости, 16.07.2026
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19:08 16.07.2026 (обновлено: 21:08 16.07.2026)
В Дагестане столкнулись пассажирский поезд и КамАЗ

При столкновении поезда и грузовика в Дагестане пострадал водитель

© Телеграмма СКЖД/TelegramДвижение поезда по железнодорожному мосту в Дагестане
Движение поезда по железнодорожному мосту в Дагестане - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Телеграмма СКЖД/Telegram
Движение поезда по железнодорожному мосту в Дагестане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пассажирский поезд Дербент — Москва и КамАЗ столкнулись в дагестанском селе Бабаюрт.
  • В ДТП пострадал водитель грузовика.
МАХАЧКАЛА, 16 июл — РИА Новости. В Дагестане пассажирский состав столкнулся с зерновозом, сообщило Главное управление МЧС России по республике.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что <...> произошло ДТП на железнодорожном переезде пассажирского поезда <...> с грузовым автомобилем КамАЗ", — говорится в релизе.
Инцидент случился в селе Бабаюрт одноименного района, водитель большегруза получил ушиб грудной клетки. Автомобиль выехал на переезд перед локомотивом. Схода состава, следовавшего из Дербента в Москву, не произошло, он отправился дальше по маршруту.
Махачкалинский следственный отдел на транспорте и Южная транспортная прокуратура проводят процессуальную проверку по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса.
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Республика ДагестанПроисшествияРоссияБабаюртовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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