Движение поезда по железнодорожному мосту в Дагестане. Архивное фото

Движение поезда по железнодорожному мосту в Дагестане

В Дагестане столкнулись пассажирский поезд и КамАЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ Пассажирский поезд Дербент — Москва и КамАЗ столкнулись в дагестанском селе Бабаюрт.

В ДТП пострадал водитель грузовика.

МАХАЧКАЛА, 16 июл — РИА Новости. В Дагестане пассажирский состав столкнулся с зерновозом, сообщило Главное управление МЧС России по республике.

"По системе 112 поступило сообщение о том, что <...> произошло ДТП на железнодорожном переезде пассажирского поезда <...> с грузовым автомобилем КамАЗ", — говорится в релизе.

Инцидент случился в селе Бабаюрт одноименного района, водитель большегруза получил ушиб грудной клетки. Автомобиль выехал на переезд перед локомотивом. Схода состава, следовавшего из Дербента в Москву, не произошло, он отправился дальше по маршруту.