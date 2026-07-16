Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира.

Футболисты сборной Аргентины после игры вышли к трибуне с болельщиками с баннером, содержавшим фразу «Мальвинские острова принадлежат Аргентине».

Президент Аргентины Хавьер Милей допустил, что страну могут оштрафовать на 30 тысяч долларов из-за этого баннера.

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей допустил, что страну могут оштрафовать из-за баннера о Мальвинских (Фолклендских) островах после победы сборной страны над Англией, сообщил глава государства.

"В среду сборная Аргентины обыграла команду Англии (2:1) и второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. По окончании игры футболисты сборной Аргентины, включая капитана Лионеля Месси, вышли к трибуне с болельщиками с баннером, содержавшим фразу "Мальвинские острова принадлежат Аргентине".

"Вещи, которые происходят на поле с футболистами, не являются частью дипломатии. В худшем случае Аргентина получит экономическую санкцию на 30 тысяч долларов", - цитирует президента Radio Mitre.

"Это чувство присуще всем аргентинцам, и совершенно нормально, что они хотят его выразить. Но это не должно приводить к неправильному толкованию: футбольный матч — это футбольный матч", - добавил Милей.