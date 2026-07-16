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Милей допустил, что страну могут оштрафовать из-за баннера о Мальвинах - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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23:27 16.07.2026
Милей допустил, что страну могут оштрафовать из-за баннера о Мальвинах

Милей: Аргентину могут оштрафовать из-за баннера о Мальвинских островах на ЧМ

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Аргентины обыграла команду Англии со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира.
  • Футболисты сборной Аргентины после игры вышли к трибуне с болельщиками с баннером, содержавшим фразу «Мальвинские острова принадлежат Аргентине».
  • Президент Аргентины Хавьер Милей допустил, что страну могут оштрафовать на 30 тысяч долларов из-за этого баннера.
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей допустил, что страну могут оштрафовать из-за баннера о Мальвинских (Фолклендских) островах после победы сборной страны над Англией, сообщил глава государства.
"В среду сборная Аргентины обыграла команду Англии (2:1) и второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. По окончании игры футболисты сборной Аргентины, включая капитана Лионеля Месси, вышли к трибуне с болельщиками с баннером, содержавшим фразу "Мальвинские острова принадлежат Аргентине".
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"Вещи, которые происходят на поле с футболистами, не являются частью дипломатии. В худшем случае Аргентина получит экономическую санкцию на 30 тысяч долларов", - цитирует президента Radio Mitre.
"Это чувство присуще всем аргентинцам, и совершенно нормально, что они хотят его выразить. Но это не должно приводить к неправильному толкованию: футбольный матч — это футбольный матч", - добавил Милей.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
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