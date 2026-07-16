Ямаль пропустил тренировку из-за дискомфорта перед финалом чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль пропустил тренировку из-за дискомфорта в мышце ноги.
- Сборная Испании сыграет против команды Аргентины в финале чемпионата мира 19 июля.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль пропустил тренировку команды из-за дискомфорта в мышце ноги, сообщает As.
Спортсмен тренировался отдельно с повязкой на левом бедре.
Сборная Испании 19 июля сыграет против действующих чемпионов аргентинцев в финале чемпионата мира.
Ямалю 19 лет, на чемпионате мира 2026 года он сыграл семь матчей и забил один мяч.