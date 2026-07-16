Суперкомпьютер назвал фаворита финала чемпионата мира

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суперкомпьютер Opta считает сборную Испании по футболу фаворитом финала чемпионата мира против команды Аргентины, сообщается на сайте статистического сервиса.
Финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Шансы действующих победителей чемпионата Европы на завоевание титула оцениваются в 56,31%, вероятность победы нынешних чемпионов мира и обладателей Кубка Америки составляет 43,69%.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики.