Челик подписал контракт с "Ювентусом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турецкий защитник Зеки Челик подписал контракт с туринским "Ювентусом" до лета 2029 года.
- Ранее он выступал за "Рому", где провел 45 матчей и забил один гол, а также за "Лилль", с которым стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Турецкий защитник Зеки Челик подписал контракт с туринским "Ювентусом", сообщается на сайте футбольного клуба.
Челику 29 лет. Он выступал за "Рому" с 2022 года, куда перешел из "Лилля", с которым стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Также защитник представлял турецкие клубы "Истанбулспор" и "Бурсаспор".
На счету Челика 63 матча и три гола за сборную Турции, в составе которой он принял участие в чемпионате мира 2026 года. Национальная команда заняла последнее, четвертое место в группе D и не вышла в плей-офф.