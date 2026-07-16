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Челик подписал контракт с "Ювентусом" - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
22:47 16.07.2026
Челик подписал контракт с "Ювентусом"

Челик пополнил состав итальянского футбольного клуба "Ювентус"

© официальный твиттер футбольного клуба "Ювентус"Футбольный стадион "Ювентус Стэдиум"
Футбольный стадион Ювентус Стэдиум - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© официальный твиттер футбольного клуба "Ювентус"
Футбольный стадион "Ювентус Стэдиум". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий защитник Зеки Челик подписал контракт с туринским "Ювентусом" до лета 2029 года.
  • Ранее он выступал за "Рому", где провел 45 матчей и забил один гол, а также за "Лилль", с которым стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Турецкий защитник Зеки Челик подписал контракт с туринским "Ювентусом", сообщается на сайте футбольного клуба.
Челик присоединился к "Ювентусу" на правах свободного агента, соглашение с игроком рассчитано до лета 2029 года. В минувшем сезоне турок выступал за "Рому", в составе которой провел 45 матчей и забил один гол.
Челику 29 лет. Он выступал за "Рому" с 2022 года, куда перешел из "Лилля", с которым стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Также защитник представлял турецкие клубы "Истанбулспор" и "Бурсаспор".
На счету Челика 63 матча и три гола за сборную Турции, в составе которой он принял участие в чемпионате мира 2026 года. Национальная команда заняла последнее, четвертое место в группе D и не вышла в плей-офф.
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