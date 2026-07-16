Челик подписал контракт с "Ювентусом"

Челику 29 лет. Он выступал за "Рому" с 2022 года, куда перешел из "Лилля", с которым стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Также защитник представлял турецкие клубы "Истанбулспор" и "Бурсаспор".

На счету Челика 63 матча и три гола за сборную Турции, в составе которой он принял участие в чемпионате мира 2026 года. Национальная команда заняла последнее, четвертое место в группе D и не вышла в плей-офф.