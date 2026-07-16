Источник сообщил, когда Чавес вернется в расположение "Динамо"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Луис Чавес вернется в расположение московского футбольного клуба «Динамо» 25 июля после выступления за сборную Мексики на чемпионате мира.
- Новый сезон РПЛ стартует 24 июля, и в первом туре «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Луис Чавес вернется в расположение команды после выступления за сборную Мексики на чемпионате мира 25 июля, сообщил РИА Новости источник, близкий к игроку.
"Чавес вернется в расположение "Динамо" 25 июля", - сообщил собеседник агентства.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В первом туре московское "Динамо" на своем поле на следующий день сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
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