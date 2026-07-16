Источник сообщил, когда Чавес вернется в расположение "Динамо"

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Луис Чавес вернется в расположение команды после выступления за сборную Мексики на чемпионате мира 25 июля, сообщил РИА Новости источник, близкий к игроку.