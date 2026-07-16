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Источник сообщил, когда Чавес вернется в расположение "Динамо" - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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15:51 16.07.2026 (обновлено: 15:52 16.07.2026)
Источник сообщил, когда Чавес вернется в расположение "Динамо"

Футболист "Динамо" Чавес вернется в расположение клуба с ЧМ 25 июля

© РИА Новости / Алена СулизоваЛуис Чавес
Луис Чавес - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Алена Сулизова
Луис Чавес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Луис Чавес вернется в расположение московского футбольного клуба «Динамо» 25 июля после выступления за сборную Мексики на чемпионате мира.
  • Новый сезон РПЛ стартует 24 июля, и в первом туре «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Луис Чавес вернется в расположение команды после выступления за сборную Мексики на чемпионате мира 25 июля, сообщил РИА Новости источник, близкий к игроку.
Сборная Мексики вылетела с чемпионата мира в 1/8 финала, 6 июля уступив команде Англии (2:3). Чавес принял участие в одном матче команды на турнире из пяти, не отметившись результативными действиями.
"Чавес вернется в расположение "Динамо" 25 июля", - сообщил собеседник агентства.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В первом туре московское "Динамо" на своем поле на следующий день сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
ВЭБ-Арена - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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