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Бубнов пообещал пройти голым по Красной площади, если ЦСКА станет чемпионом - РИА Новости Спорт, 16.07.2026
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Футбол
 
16:50 16.07.2026
Бубнов пообещал пройти голым по Красной площади, если ЦСКА станет чемпионом

Бубнов заявил, что пройдет голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтадион ЦСКА
Стадион ЦСКА - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трехкратный чемпион СССР Александр Бубнов пообещал пройтись голым по Красной площади, если ЦСКА станет победителем чемпионата России по футболу в предстоящем сезоне.
  • Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 24 июля в Москве матчем между ЦСКА и калининградской «Балтикой».
  • Александр Бубнов считает, что ЦСКА не станет чемпионом, но будет бороться за третье место.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Трехкратный чемпион СССР Александр Бубнов пообещал пройтись голым по Красной площади, если ЦСКА в предстоящем сезоне станет победителем чемпионата России по футболу.
Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 24 июля в Москве матчем между ЦСКА и калининградской "Балтикой".
"Динамо" со Шварцем будет бороться за чемпионство, а Константину Тюкавину нужно остаться в команде еще на один сезон. Шварц подготовит его к Европе. Костя напоминает мне Герда Мюллера. Он прирожденный бомбардир. Если ехать не в чемпионат Германии, то тогда в Испанию", - сказал Бубнов журналистам.
«
"Дмитрий Баринов был лидером "Локомотива", он бы не ушел, если бы его не обманули. Михаил Галактионов его не защитил. ЦСКА не станет чемпионом, но за третье место будет бороться. Дмитрию Игдисамову будет тяжело, у него нет опыта и ресурса. Обыгрывать "Зенит" армейцы не готовы. Если ЦСКА станет чемпионом, то я разденусь и голым пройду по Красной площади", - добавил он.
ВЭБ-Арена - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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ФутболСпортКонстантин ТюкавинДмитрий БариновАлександр БубновПФК ЦСКА
 
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