Бубнов пообещал пройти голым по Красной площади, если ЦСКА станет чемпионом

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"Дмитрий Баринов был лидером "Локомотива", он бы не ушел, если бы его не обманули. Михаил Галактионов его не защитил. ЦСКА не станет чемпионом, но за третье место будет бороться. Дмитрию Игдисамову будет тяжело, у него нет опыта и ресурса. Обыгрывать "Зенит" армейцы не готовы. Если ЦСКА станет чемпионом, то я разденусь и голым пройду по Красной площади", - добавил он.