В Брянской области девочка и ее бабушка погибли при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Суземка Брянской области при атаке ВСУ погибли 15-летняя девочка и ее бабушка.

Также ранения получила еще одна местная жительница, ее доставили в больницу.

В населенном пункте полностью уничтожен один дом, повреждены несколько зданий, хозпостройки, автомобиль и трактор.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Брянской области при атаке ВСУ погибли девочка и ее бабушка, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

« "Украинские нацисты ударили с помощью РСЗО "Град" по административному центру Суземского района — поселку Суземка. Самые тяжелые последствия преступления — погибли 15-летняя девочка и ее бабушка", — написал он на платформе "Макс".

Также ранения получила еще одна местная жительница. Ее доставили в больницу, где врачи оказали женщине медицинскую помощь.

Ковальчук добавил, что в результате атаки полностью уничтожен один дом, повреждены несколько зданий, хозпостройки, автомобиль и трактор.