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В Брянской области девочка и ее бабушка погибли при атаке ВСУ - РИА Новости, 16.07.2026
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08:41 16.07.2026 (обновлено: 09:08 16.07.2026)
В Брянской области девочка и ее бабушка погибли при атаке ВСУ

В Брянской области девочка и ее бабушка погибли при атаке ВСУ на поселок Суземка

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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Суземка Брянской области при атаке ВСУ погибли 15-летняя девочка и ее бабушка.
  • Также ранения получила еще одна местная жительница, ее доставили в больницу.
  • В населенном пункте полностью уничтожен один дом, повреждены несколько зданий, хозпостройки, автомобиль и трактор.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Брянской области при атаке ВСУ погибли девочка и ее бабушка, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«

"Украинские нацисты ударили с помощью РСЗО "Град" по административному центру Суземского района — поселку Суземка. Самые тяжелые последствия преступления — погибли 15-летняя девочка и ее бабушка", — написал он на платформе "Макс".

Также ранения получила еще одна местная жительница. Ее доставили в больницу, где врачи оказали женщине медицинскую помощь.
Ковальчук добавил, что в результате атаки полностью уничтожен один дом, повреждены несколько зданий, хозпостройки, автомобиль и трактор.
Украинские военные практически ежедневно наносят удары по гражданским объектам в России. На прошлой неделе при ударе БПЛА по автомобилю в Погарском районе Брянской области погиб мужчина.
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