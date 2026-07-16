В Брянской области девочка и ее бабушка погибли при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Суземка Брянской области при атаке ВСУ погибли 15-летняя девочка и ее бабушка.
- Также ранения получила еще одна местная жительница, ее доставили в больницу.
- В населенном пункте полностью уничтожен один дом, повреждены несколько зданий, хозпостройки, автомобиль и трактор.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Брянской области при атаке ВСУ погибли девочка и ее бабушка, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
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"Украинские нацисты ударили с помощью РСЗО "Град" по административному центру Суземского района — поселку Суземка. Самые тяжелые последствия преступления — погибли 15-летняя девочка и ее бабушка", — написал он на платформе "Макс".
Также ранения получила еще одна местная жительница. Ее доставили в больницу, где врачи оказали женщине медицинскую помощь.
Ковальчук добавил, что в результате атаки полностью уничтожен один дом, повреждены несколько зданий, хозпостройки, автомобиль и трактор.
Украинские военные практически ежедневно наносят удары по гражданским объектам в России. На прошлой неделе при ударе БПЛА по автомобилю в Погарском районе Брянской области погиб мужчина.
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22 июня 2022, 17:18